Johnson se po treh letih poslavlja s položaja britanskega premierja. Zaenkrat je odstopil le s čela vladajoče konservativne stranke in obenem imenoval nov kabinet, ki bo z njim na čelu do jesenskega imenovanja novega premierja opravljal tekoče posle.

Tako opozicijske stranke kot nekateri torijci si želijo, da bi odstopil že zdaj, in so mu zagrozili, da ga bodo poskušali odstaviti z glasovanjem o nezaupnici. Vendar bi za uspeh potrebovali precejšnjo podporo konservativcev, kar pa se zdi malo verjetno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi javnomnenjske raziskave so pokazale, da se večina Britancev zavzema za njegov hiter odhod, zlati po tem ko so se pojavile trditve, da Johnson vztraja le zato, da bi z ženo Carrie užival na poročni zabavi na podeželskem dvorcu, ki ga financira vlada.

Morebitni nasledniki Johnsona pa se sedaj pripravljajo na dolgotrajno bitko za položaj britanskega premiera. Prvi in edini, ki je zaenkrat uradno napovedal svojo kandidaturo je vodja parlamentarnega odbora za zunanje zadeve Tom Tugendhat. V članku za časnik Daily Telegraph je potrdil svojo namero o kandidaturi in dejal, da želi zbrati široko koalicijo za nov začetek.

Med ostalimi, ki resno premišljujejo o kandidaturi, so še državna tožilka Suella Braverman, zagovornik brexita Steve Baker in kopica nekdanjih in trenutnih ministrov, poroča BBC.

Med njimi so minister za obrambo Ben Wallace, ki trenutno vodi v javnomnenjskih raziskavah, ministrica za trgovino Penny Mordaunt, ki se je uveljavila kot ena od najmočnejših zagovornic brexita, zunanja ministrica Liz Truss, ki je v luči vojne v Ukrajini postala eden najbolj prepoznavnih obrazov vlade, nekdanji finančni minister Rishi Sunak, nekdanji minister za zdravstvo Sajid Javid, minister za promet Grant Shapps, finančni minister Nadhim Zahawi in predsednik odbora za zdravstvo Jeremy Hunt.

V prihodnjih dneh se pričakuje še več izjav o kandidaturi. Nekateri torijci pa so medtem kandidaturo že odklonili, med njimi so nekdanji minister za stanovanjsko politiko Michael Gove, podpredsednik vlade Dominic Raab in nekdanji minister za zdravstvo Matt Hancock.

Strankarski veljaki upajo, da se bo dvostopenjsko tekmovanje končalo še pred oktobrsko letno konferenco konservativne stranke. V prvi fazi iskanja naslednika bo 358 konservativnih poslancev v parlamentu z zaporednimi krogi glasovanja, v katerih bo vsakič izločen kandidat z najmanj glasovi, izbralo dva kandidata. V drugi fazi pa bo zmagovalca na tajnem glasovanju izbiralo več deset tisoč članov stranke.