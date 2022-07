Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v video nagovoru državnemu zboru, kjer se je zbral ves politični vrh države, Slovenijo in njena podjetja pozval k sodelovanju v nastajajočem »marshallovem načrtu« za obnovo Ukrajine, se zahvalil za podporo v boju proti ruski vojski z besedami, da šteje vsako takšno dejanje ne glede na velikost ali finančno moč države, ter za podporo v Bruslju ob nedavni podelitvi statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji Ukrajini. »Zahvaljujem se slovenskemu narodu, hvala za vaše veliko in hrabro srce,« je rekel Zelenski.

Oblečen v zanj značilno majico s kratkimi rokavi v vojaškem odtenku je povedal, da se tokrat ne oglaša iz Kijeva, ampak z druge, nerazkrite lokacije blizu frontne črte, in da so ob njemu ukrajinski vojaki. »Vojaško smo močni, naši ljudje so se pripravljeni bojevati za ceno svojih življenj,« je na 134 dan vojne dejal Zelenski, »vsakdo v Evropi mora biti zainteresiran, da Ukrajina zmaga.«

Poleg vojaških je omenil nekatere druge konkretne izzive. Eden je energetika, kjer je Rusija po njegovem navila cene plina na rekordne ravni, kar spodbuja inflacijo in težave navadnih ljudi. Drugi izziv so po njegovem migracije, s katerimi se lahko sooči Evropa zaradi lakote v Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki grozi ob blokadi ukrajinskih pristanišč in s tem izvoza žit. Po njegovem je tarča Rusije Evropa, ki ji hoče »zlomiti hrbet« in njeno enotnost, a Evropa se lahko brani, je dejal Zelenski. In dodal, da so ukrajinske »sanje in želje«, da nekoč postane polnopravna članica EU, četudi nihče ne more reči, kako dolgo bo to trajalo.

Neomajna podporo prejšnje in nove vlade

Nagovor ukrajinskega predsednika je bil eden v vrsti podobnih, ki jih je že imel pred parlamenti skoraj vseh članic EU pa tudi drugih držav. Na Slovenijo ni naslovil konkretnih prošenj za takojšnjo pomoč, kot pogosto stori, zlasti za pošiljanje orožja. Premier Robert Golob, ki je v dvorani državnega zbora poslušal govor skupaj s predsednikom države Borutom Pahorjem, predsednikom državnega sveta Aljozom Kovšco, ministri in poslanci, je po koncu nastopa Zelenskega dejal, da glede dostav orožja Ukrajini med državama ne tečejo pogovori. »Smo pa izrazili pripravljenost, da če bo prišlo do pogovorov na širšem nivoju, bo Slovenija na njih tudi sodelovala.« Dejal pa je, da se z ukrajinskimi oblastmi pogovarjajo o deminiranju.

Po navedbah iz slovenske diplomacije na to temo potekajo nekateri pogovori o financiranju deminiranja pa tudi o drugih mogočih vrstah pomoči, denimo prevozu nekaj deset ranjenih iz Ukrajine na okrevanje v rehabilitacijski v center Soča. Kijev bo sicer ta mesec obiskala zunanja ministrica Tanja Fajon, Golob pa je dejal, da bo šel najprej k zavezniškim državam, kjer se bodo skušali dogovoriti o skupnih akcijah, »šele ko bomo imeli kaj konkretnega, se bomo odločili o poti (v Kijev)«.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je pred nastopom Zelenskega dejala, da Slovenija ni niti za trenutek omahovala, kakšno držo zavzeti »ob nezaslišanem dejanju« ruske agresije, da jo je od začetka najostreje obsodila in da je izkazala »močno moralno podporo« Ukrajini z obiskom prejšnjega premierja Janeza Janše v Kijevu, kjer je bil sredi marca v skupini prvih evropskih voditeljev. Neomajna podpora pa ostaja tudi s strani novih slovenskih oblasti, je Zelenskemu sporočila predsednica državnega zbora.