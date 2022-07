Zelenski se je v svojem nagovoru zahvalil vsem evropskim državam, ki si prizadevajo za osvoboditev Ukrajine ne glede na velikost, tudi tistim državam, ki niso finančno tako močne oziroma nimajo veliko zmogljivosti, da bi pomagale.

»Zahvaljujem se slovenskemu narodu za vaše veliko in hrabro srce,« je dejal ukrajinski predsednik. »Vsi moramo delovati skupaj,« je še zatrdil v govoru, ki je bil tolmačen v slovenščino.

Ob tem je spomnil, da je Evropski svet pred manj kot dvema tednoma potrdil prizadevanja Ukrajine, da postane kandidatka za članstvo v EU, kar je podprla tudi Slovenija.

»Zahvaljujem se Sloveniji, da ste podprli našo Ukrajino in našo kandidaturo,« je dejal Zelenski, ki je ob tem zagotovil zavezanost evropskim vrednotam.

»Nihče ne more povedati, koliko časa bo trajala ta naša pot integracije, toda zagotavljamo vam, da so naše sanje in naše želje, da Ukrajina nekoč postane polnopravna članica in da bo skupaj korakala z ostalimi evropskimi narodi,« je še povedal ukrajinski predsednik v govoru, ki mu je ob zaključku sledil bučen aplavz.

Slovenija obsoja agresijo nad Ukrajino

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa je v uvodnem pozdravu dejala, da je »Slovenija od samega začetka vojne na strani tistih držav, ki so najostreje obsodile agresijo na neodvisno in suvereno evropsko državo Ukrajino«.

Zelenski je od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki traja že več kot štiri mesece, nagovoril večino parlamentov držav članic EU, marca tudi Evropski parlament, danes pa še slovenskega.

Današnji nagovor Zelenskega je odraz podpore ukrajinskemu narodu v boju za svojo domovino in izkaz prijateljstva ukrajinski državi, poudarjajo v državnem zboru.

Ob nagovoru Zelenskega sta bila ob poslancih v parlamentu navzoča tudi predsednik republike Borut Pahor in premier Robert Golob, ministri in člani državnega sveta ter drugi visoki gosti.