Hrvat se je na mejni prehod s Slovenijo pripeljal okoli 20. ure, čezenj pa brez ustavljanja zapeljal na delu, ki ni namenjen prehajanju osebnih avtomobilov. Ko so ga kmalu zatem ustavili policisti, so ugotovili, da gre za 53-letnika, ki v vozilu prevaža dva otroka. Pri sebi tudi ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako ne dokumentov otrok.

Policistom je povedal, da je iz Zagreba namenjen v Reko, mejnemu nadzoru pa se je izognil, ker je bil prepričan, da je prečkal cestninsko postajo in ne mejnega prehoda, saj ni nameraval peljati skozi Slovenijo. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal 1,46 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. 3,06 gramov alkohola v kilogramu krvi.

Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, po otroka pa so prišli svojci. Sodišče mu je naložilo 1200 evrov globe in stransko sankcijo prepovedi vožnje v Sloveniji za čas enega leta. Policisti pa so mu zaradi izmikanja mejnemu nadzoru izdali še plačilni nalog v višini 400 evrov.

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto opozarjajo, da so vozniki pod vplivom alkohola lani na področju PU Novo mesto povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za četrtino več kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, kar je ena več kot leta 2020. Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi, so še navedli.