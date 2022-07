Gašenje ognja je oteževal močan veter. Ta bo na hrvaški obali in v Istri pihal tudi danes, zato podjetje Hrvatske autoceste (Hak) svetuje še večjo previdnost na cesti.

Za nekatere vrste vozil velja tudi prepoved vožnje. Promet je samo za osebna vozila tako dovoljen na avtocesti A1 Zagreb-Split-Ploče med Svetim Rokom in Posedarjem, na državni cesti Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) in na paškem mostu, so danes zjutraj sporočili iz Haka.

Na Jadranski magistrali med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno velja prepoved vožnje za večnadstropne avtobuse, vozila s kamp prikolicami, motorje ter dostavna vozila in vozila s pokritim prostorom za tovor.