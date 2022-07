»Molim, da bo nekdanji premier Abe preživel. To je barbarsko dejanje med volilno kampanjo, ki je temelj demokracije, in je popolnoma neodpustljivo. To dejanje najostreje obsojam,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Kishida. Po navedbah BBC naj bi bil Abe med prevozom v bolnišnico pri zavesti in naj bi se odzival.

Japonska policija je medtem prijela in identificirala 40-letnega osumljenca Tetsuya Yamagamija, prebivalca mesta Nara, ter zasegla doma izdelano pištolo, ki jo je storilec uporabil v napadu.

Po poročanju lokalnih medijev, na katere se sklicuje BBC, je Yamagami nekdanji pripadnik japonskih pomorskih samoobrambnih sil, ki predstavljajo lokalni ekvivalent japonske mornarice. Med prijetjem naj se ne bi upiral.

Na napad že številni odzivi iz vsega sveta

Na tragičen dogodek so se že odzvali številni svetovni voditelji. Indijski premier Narendra Modi je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da ga je napad na Abeja »globoko prizadel«, nekdanjega japonskega premierja pa je označil za »dragega prijatelja«.

Britanski premier v odhodu Boris Johnson je na Twitterju zapisal, da je »žalosten in zgrožen« zaradi "podlega napada", medtem ko je predsednik Evropskega sveta Charles Michel izjavil, da je »šokiran in žalosten zaradi strahopetnega napada«, Abeja pa je označil za »resničnega prijatelja« in »gorečega zagovornika multilateralizma in demokratičnih vrednot«.

Na napad so se odzvale tudi ZDA, in sicer je ameriški zunanji minister Anthony Blinken, ki se trenutno udeležuje zasedanja zunanjih ministrov skupine G20 na Baliju, dejal, da so ZDA »globoko užaloščene in zaskrbljene«.

Izrazi zaskrbljenosti in obsodbe napada so prišli tudi iz ruskega veleposlaništva v Tokiu, kot tudi iz Francije, Tajske, Avstralije in mnogih drugih držav, še navaja AFP.