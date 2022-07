Danes mineva 247. dan, odkar sta od doma v Radomljah neznano kam odšli 53-letna Melisa Smrekar in njena hči Julija Pogačar. Pogrešani sta od 3. novembra lani, Julija bo čez 13 dni praznovala enajsti rojstni dan. Brez očeta Petra Pogačarja, ki jo poleg policije vse od novembra neumorno išče. Vzpostavil je tudi spletno stran findjulija.com, za informacije, ki bi mu pomagale najti hčer in jo vrniti domov, pa ponuja tudi 10.000 evrov nagrade. V videu, ki ga je objavil na spletu, pravi, da vsak dan od izginotja naprej na risalno tablo v Julijini sobi nariše srce. »Preveč jih je že. Vse, kar si želim, je, da bi jo ponovno objel,« pripoveduje. In dodaja, da jo doma še vedno čakajo božična darila. Tako bo, dokler se ne vrne.

Skrbno načrtovan odhod

Z Julijino mamo, ki se je prej imenovala Nataša Brumen, sta se ločila že pred leti. Imela sta deljeno skrbništvo, stiki so bili urejeni, nobenih nesoglasij te vrste ni bilo. Prepričan je, da je Melisa odhod zelo dobro načrtovala in se ne namerava vrniti. S seboj je vzela le svoje in hčerkine osebne dokumente, bančne kartice, telefon in prenosni računalnik so ostali doma. Telefona, spleta ali družbenih omrežij ne uporablja. Razredničarki v šoli je bilo rečeno, da odhajata na krajši dopust. Pogačar izginotje povezuje z njenimi prepričanji, povezanimi s, kot pravi, ekstremistično sekto Lane Praner. Imenuje se Lana Praner z Gospodi, z njo naj bi bila Melisa povezana od leta 2013. Po Pogačarjevih besedah njeni sledilci verjamejo v teorije zarote, kot na primer, da nas bogataši hočejo zasužnjiti, da nam s testiranjem in cepljenjem proti covidu-19 vstavljajo mikročipe, da nas z letali zastrupljajo (tako imenovani chemtrails). Ker je mamo na njihove delavnice spremljala tudi Julija, prav tako deli ta prepričanja, pravi Pogačar. »Melisa verjame, da je z begom rešila sebe in Julijo pred gotovo smrtjo,« pojasnjuje.

Domneva, da sta od doma odšli z zakoncema Luko in AnkoUle, ki naj bi bila enakih prepričanj kot Melisa. Zakonca sta se 3. novembra lani od sorodnikov poslovila, rekoč, da z avtom potujeta v Španijo, kjer bosta živela odročno, nekje v hribih, na območju, ki ga ne doseže telefonski signal. Pot do tja pa da bo trajala tri do štiri dni. Pogačar zato predvideva, da sta se tudi pogrešani odpravili v Španijo, morda v Huelvo ali Cadiz ter nato mogoče s trajektom na Kanarske otoke. Sorodniki so z Anko Ule sredi novembra še imeli telefonski stik, rekla je, da sta z možem v hribih nekje v Španiji. Ko so ju vprašali o Juliji in Melisi, pa je zanikala, da bi ju poznala. Po tem klicu na telefon ni bila več dosegljiva in še vedno je tako.

Ugrabitev

Julijin oče ugiba, da Pranerjeva ve, kje sta pogrešani, ali vsaj lahko pride do te informacije. Ker se je leta 2020 Pranerjeva iz Slovenije izselila na Azorske otoke, je mogoče, da sta tudi onidve tam ali morda na celini na Portugalskem. Če ima duhovna skupina komune po Evropi, bi se lahko skrivali v eni od njih. Verjetno pa živita na odročnejšem območju, saj je del njunih prepričanj strah pred znanostjo, medicino, tehnologijo in ljudmi zunaj duhovne skupine. »Po mnenju policije sta morda v nacionalnem parku Teide na Tenerifu ali kje drugje na Kanarskih otokih. Vendar za zdaj tega ne more potrditi,« navaja oče.

Julija ima polbrata, Melisina odrasla sinova, ki sta od novembra prav tako v hudi stiski. »Za Julijin normalni razvoj je nujno, da se čim prej vrne domov, dokonča peti razred in ponovno sreča družino ter prijatelje. Ne morem si predstavljati njenega trpljenja in kaj vse doživlja. Prepričan pa sem, da je njeno življenje zelo osiromašeno, ker se skrivata in skromno preživljata. V primeru bolezni je zdravniška oskrba zelo vprašljiva, če sploh obstaja. Šole ne obiskuje. Prosim vas, pomagajte mi najti mojo Julijo,« v videu moleduje pretreseni oče, ki ima zdaj nad hčerjo popolno skrbništvo, saj primer uradno obravnavajo kot ugrabitev.