Priložnosti je bilo dovolj, gola pa nobenega. Z remijem 0:0 so nogometaši Maribora v Ljudskem vrtu sklenili prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Šahtjorju iz Soligorska. »Ko si proti ekipi, ki je v tekmovalnem ritmu, ustvariš pet, šest takih priložnosti in ne zadeneš, ne moreš ostati miren. Lahko nam je žal, da nismo vsaj ene izkoristili,« je ocenil trener vijoličastih Radovan Karanović, a poudaril, da ima njegova ekipa še vedno lepe možnosti za napredovanje v drugi krog.

Če je v obrambi in v osrčju zvezne vrste stavil na stare, že preizkušene moči, so v napadu dobili priložnost novinci. Ob staroselcu Ninu Žuglju so začeli Ivan Brnić, Marko Božić in Roko Baturina. Slednji se je znašel v najlepših priložnostih. V finišu prvega polčasa ga je v protinapad s podajo poslal Jan Repas, a mu je zaključek, vsaj natančen, preprečil branilec aktualnih beloruskih prvakov Gleb Ševčenko. Še v lepšem položaju za zaključek se je Baturina znašel v drugem polčasu. Marko Božić se je postavil v blok, ko je želel Ardit Krymi z izbijanjem prekiniti napad Maribora, avstrijski Hrvat je odbitek spremenil v lepo priložnost za novega prvega napadalca, ki pa je z levico tresnil mimo gola. »Imeli smo zelo malo časa za pripravo, da se predstavimo v taki podobi. Zadovoljni moramo biti tudi s tem, da smo si ustvarili priložnosti. Pričakujemo, da se bo fantom, ki so prišli na novo, pa tudi tem, ki so že dlje časa tukaj, slej ko prej odprlo, da se bo strelska forma izboljšala. Na koncu ni pomembno, kdo da gol, pomembno je, da gremo naprej,« je o (ne)izkoriščanju priložnosti dejal Karanović.

Da bo okrepitev v pravem pomenu besede, je nakazal Ivan Brnić. Bil je aktiven na levi strani, prodiral, iskal soigralce, dobro je tudi kombiniral z Gregorjem Sikoškom. »Všeč mi je tak tip bočnega igralca. Lahko mu daš žogo v noge, lahko mu jo pošlješ v prostor … Dobro preigrava, ko se vključim, mi skoraj vedno da žogo. Če se že zdaj tako dobro ujameva, bo v prihodnje samo še boljše,« je soigralca pohvalil bočni branilec. Tudi Brežičan verjame, da se bo izkoristek priložnosti izboljšal. »Zdaj, ko imamo drugačne igralce, prihajamo v več priložnosti, ker smo spredaj bolj gibljivi. Tudi v obrambi imamo več možnosti, lahko gremo v visok presing. Ko se bodo novinci še bolj sprostili in prišli v ritem, bo steklo,« verjame član slovenske reprezentance. Šahtjor je najresneje zapretil v začetku drugega polčasa, ko je z bližine poskusil Correia Da Silva, a je vratar Maribora Menno Bergsen njegov strel odbil v kot. »Pričakovali smo izenačeno tekmo, obe ekipi sta skušali prevzeti pobudo, kontrolo tekme, vse je bilo, kot smo pričakovali,« nad dogajanjem v Ljudskem vrtu ni bil presenečen trener Šahtjorja Sergej Tašujev. Da se možnosti njegove ekipe za napredovanje pred povratno tekmo, ki bo odigrana prihodnjo sredo na nevtralnem terenu v turški Sakaryi, niso spremenile, je prepričan Rus na klopi beloruskega moštva: »Maribor je dobra ekipa, ima dobre igralce, tudi dobre priložnosti je imel. Vse je še pred nami. Pa tudi Mariborom.«

Morda bo postava Maribora do povratne tekme proti Šahtjorju že spremenjena. »Zagotovo se okrog njega nekaj dogaja, bomo pa zadovoljni, če bo tako igral naprej,« je denimo o morebitnem prestopu Gregorja Sikoška dejal trener Radovan Karanović. Še bližje prestopu pa je Antoine Makoumbou. Novinar Skysportsa Gianluca Di Marzio je včeraj zapisal, da so pogajanja za prestop reprezentanta Konga v italijanski Cagliari že v zaključni fazi, z enako informacijo je postregel tudi guru prestopnih novic Fabrizio Romano. Če bo 23-letni vezist res prestopil v klub, ki bo v prihodnji sezoni igral v italijanski serie B, smo vprašali njegovega agenta Elvisa Bašanovića. »Obstaja interes dveh klubov, o imenih ekip pa ne bi govoril, ker v tej fazi to ni korektno. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh in tednih. So pa trenutno pričakovanja Maribora višja od zaenkrat predstavljenih ponudb,« je za Večer povedal vodja agencije Pro transfer. Vijoličasti so po besedah agenta, ki zastopa tudi Benjamina Šeška, že zavrnili ponudbo za 1,5 milijona evrov.