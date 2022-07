V nogometu praviloma največ šteje denar. Več ga je na razpolago, boljšega trenerja in igralce je na trgu moč kupiti, kar posledično prinaša več zmag tako na domačih zelenicah kot tudi na evropskih tekmah, ki povrnejo vloženi denar. Gledano skozi vrednost klubov, vprašanje zmagovalca na tekmi prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Olimpijo iz Ljubljane in Differdangeom iz Luksemburga niti za trenutek ne bi smelo biti vprašljivo. Slovenska zasedba je namreč vredna 8,76 milijona evrov, gostujoča zgolj 1,91 milijona. A nogomet je že večkrat dokazal, da je lahko sila nepredvidljiv. Kljub temu so privrženci zeleno-belih, na tribunah Stožic se jih je zbralo skromno število, le nekaj sto, med njimi so bili (nepričakovano) tudi Green Dragons, bili prepričani, da bo to njihov večer. A so se zmotili.

Strokovnjaki, ki so opozarjali, da je veliko vprašanje, v kakšnem stanju je ljubljanska ekipa, katere vodstvo je pred dnevi odpustilo trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonjo, so imeli še kako prav. Za nameček so menjave razjezile tudi navijaško skupino in kot da to ne bi bilo dovolj, so se pojavile še govorice o zamujanju plač. Toda novi trener iz Španije Albert Riera je bil vsemu navkljub optimističen, rekoč: »Nismo imeli veliko časa, toda moj namen ni iskati izgovorov. Vidim veliko prostora za izboljšave, jasno pa mi je, da lahko fantje igrajo precej bolje. Kvalitete imamo dovolj, zato sem samozavesten. Igrali bomo napadalen nogomet.« Za uresničitev povedanega je tik pred začetkom tekme prišlo še obvestilo o predčasnem podaljšanju pogodbe za dodatni dve leti z napadalcem Mustafo Nukićem (za Olimpijo je na 37 tekmah dosegel 13 golov), ki bi proti tretjerazrednemu tekmecu moral biti dodana vrednost.

Olimpija je tekmo začela slabo, po izgubljeni žogi na sredini igrišča in neuspešnem lovljenju prepovedanega položaja pa so žogo poslali še v lastno mrežo. Vratar Matevž Vidovšek je sicer ubranil strel Cabrala Barbose, žoga pa se je odbila v Aljaža Krefla in končala v mreži za 0:1. Po pol ure igre so Green Dragonsi poskrbeli za nekajminutno prekinitev tekme. Najprej so sprožili več glasnih detonacij, nato pa z baklami zadimili stadion. Tudi v nadaljevanju igra Ljubljančanom ni stekla, v 62. minuti pa je Goran Milović z glavo izenačil na 1:1, drugih pravih priložnosti pa si domači niso priigrali. »Nasprotnik se je postavil zelo nizko, se branil in stavil na protinapade. Po nepotrebnem smo izgubljali žogo, moramo biti bolj potrpežljivi. Raven igre moramo dvigniti, če želimo napredovati. Za klub se moramo boriti, pa čeprav je za nami težko obdobje,« je po tekmi povedal Mustafa Nukič, trener Albert Riera pa je dodal: »Nisem zadovoljen, vedno želim zmagati. V slačilnici sem fantom rekel, naj dvignejo glave. Še vedno smo v igri za napredovanje. Tekmeca smo pritiskali, a moramo biti še bolj pogumni. V četrtek bomo boljši.« Kako cenita svoj klub, sta pokazala tudi predsednik Adam Delius in športni direktor Igor Barišič, saj si po nekaterih informacijah tekme v živo sploh nista ogledala. Če bo Olimpija prihodnji četrtek na povratni tekmi želela slaviti zmago in napredovati v drugi krog, kjer jih čaka romunska Sepsi OSK, bo morala biti občutno boljša.

So pa zato svojo nalogo z odliko opravili nogometaši Mure, ki so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige v gosteh z 2:1 premagali moldavski Sfintul Gheorghe. Tudi njih povratna tekma čaka 14. julija. Če bodo napredovali, bo njihov naslednji tekmec irski predstavnik St Patrick's Athletic.