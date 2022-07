Na znanem turističnem cilju Baliju, hinduističnem otoku v sicer muslimanski Indoneziji, poteka dvodnevno srečanje zunanjih ministrov G20, to je dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav sveta. Bistvo tega sestanka je pred svojim prihodom na Bali opredelila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock: »Gre za vprašanje, kakšen odnos bomo imeli do ruske agresije v Ukrajini in do posledic te vojne za ves svet.«

ZDA in druge zahodne države so zaradi ruske brutalne vojaške agresije obsodile udeležbo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki pa je imel včeraj na Baliju bilateralne pogovore z indonezijskim, turškim in kitajskim zunanjim ministrom. Ameriški diplomati poudarjajo, da Rusija ne more sodelovati na G20, kot da se ni nič zgodilo. Z Lavrovom (ki ga je ravno zdaj na avgustovski vrh držav jugovzhodne Azije Asean povabila Kambodža) se med drugim noče srečati ameriški zunanji minister Antony Blinken. V Washingtonu obtožujejo Moskvo, da z diplomacijo ne misli resno. Se pa Zahod ni odločil za bojkot srečanja. Nasprotno bo Blinken na Baliju poskušal okrepiti protirusko koalicijo in vanjo vključiti predvsem Indijo, ki je bila doslej prizanesljiva do Rusije. Podobno velja za Indonezijo, katere voditelj Joko Widodo, ki zdaj predseduje G20, je konec junija obiskal Kijev in Moskvo, da bi posredoval za mir.

Peking kritičen do mednarodnega reda

Prisotnost Lavrova na Baliju mnogi razumejo kot test za udeležbo ruskega predsednika Vladimirja Putina na vrhu G20 sredi novembra, ki bo tudi na Baliju. Več voditeljev držav pa je postavilo pod vprašaj svoje sodelovanje, če bo prišel Putin. Mogoče je, da bodo takrat poleg Ukrajine v ospredje prišle tudi nove teme, morda celo recesija svetovnega gospodarstva.

Najpomembnejši trenutek sedanjega G20 na ravni zunanjih ministrov, pravzaprav že po njegovem koncu, bodo v soboto Blinknovi bilateralni pogovori s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem. Član Blinknove delegacije je glede tega za agencijo Reuters dejal: »Gre za vodilni sili in ne glede na razlike obstajajo področja, na katerih bi bilo smiselno sodelovati, na primer boj proti podnebnim spremembam, globalno zdravstvo, boj proti trgovini z mamili.« Blinken bo znova poskušal Wanga prepričati, naj skupaj z zahodnimi državami obsodi rusko agresijo. Peking pa je pred srečanjem obsodil ZDA, da spoštujejo mednarodni red samo, kadar njim ustreza, in da gre pravzaprav za sistem, skrojen po meri majhne družine držav.

Pomembna tema bilateralnih pogovorov in tudi sestanka G20 bi moralo biti reševanje energetske in živilske krize v svetu, potem ko je ukrajinska vojna povzročila skokovito rast cen energentov in hrane. Celo Evropi grozi, da bo pozimi prihajalo do prekinitev pri dobavah elektrike. Zaradi visokih cen žita, ki so posledica ruske blokade ukrajinskega izvoza po morju in deloma ruskega onemogočanja obdelovanja ukrajinskih polj, pa več afriškim državam grozi lakota.