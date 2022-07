Ons Jabeur je danes spisala novi list teniške zgodovine. Kot prva Afričanka se je uvrstila v finale teniškega turnirja največje četverice, potem ko je bila v slabih dveh urah s 6:2, 3:6, 6:1 boljša od nepostavljene igralke Tatjane Maria. »Ponosna in počaščena sem, da pred vami stoji Tunizijka. Želela bi si, da bi teniški igralci iz Afrike pogosteje dosegali vrhunske rezultate v našem športu. Tu v Wimbledonu sem opazila nekaj najmlajših. Naj vztrajajo in si želijo igrati na osrednjem wimbledonskem stadionu,« se je svojega največjega uspeha veselila Ons Jabeur. Tunizijka se je poklonila tudi tekmici, saj ji ni jasno, kako se lahko športnica z dvema otrokoma uvrsti v polfinale Wimbledona. Znano pa je tudi, da sta Tunizijka in Nemka odlični prijateljici, kot pravi Tatjana Maria, kar družinski.

Za presenečenje je v drugem polfinalu poskrbela Elena Ribakina. Rusinja s kazahstanskim potnim listom je nadigrala nekdanjo zmagovalko Simono Halep ter poskrbela, da bosta v finalu tekmovali igralki, ki še nikoli nista igrali za eno od najprestižnejših lovorik. »Psihološko sem bila odlično pripravljena, igrala sem odlično. Ponosna sem, da sem zdržala pritisk,« se je veselila Elena Ribakina.

Polfinalna poslastica

Vrhunec današnjega wimbledonskega sporeda, ko bosta na osrednjem igrišču moška polfinala, bo dvoboj med Rafaelom Nadalom in Nickom Kyrgiosom. Avstralec je Španca presenetil v osmini finala pred osmimi leti, ko je kot najstnik dosegel eno svojih največjih zmag, ki v Londonu še odmeva. Tedaj je Kyrgios veljal za enega najobetavnejših teniških igralcev na svetu. Toda njegova pot ni bila zgolj športna. Vse bolj je začel polniti rumene medije. Zapletal se je v številne besedne dvoboje predvsem z najboljšimi teniškimi igralci, najbolj v nos pa mu je šel vselej Novak Đoković.

Od omenjene senzacije Kyrgiosa sta se tekmeca pomerila še osemkrat, s 6:3 v zmagah pa je boljši Nadal, ki je dobil zadnje tri dvoboje. »Wimbledonske zmage proti Nadalu ne bom pozabil nikoli, verjetno tudi številni teniški navdušenci ne. Bržčas bom bolj ponosen nanjo po koncu športne poti, zaenkrat pa je najpomembnejša sedanjost. Pripravljen sem na dvoboj,« obljublja Nick Kyrgios, ki ima v Londonu nekaj težav z bolečinami v rami, zaradi katerih je potreboval tudi medicinsko pomoč. »V zadnjem mesecu in pol sem igral veliko tenisa. Ni prijetno igrati z bolečinami, a takšen je pač šport,« odgovarja Kyrgios, ki je v petih dvobojih v Londonu izgubil pet nizov. Znana je zgodba, da ga v Londonu ne spremlja trener, saj, kot pravi, nobenemu človeku na svetu ne želi dati toliko bremena, kot bi ga imel njegov trener.

Večje težave z zdravjem kot 27-letni Avstralec ima Rafael Nadal. Šestintridesetletni Španec je hodil po robu v četrtfinalu proti Tylorju Fritzu, ko je čutil bolečine v trebušni preponi. Američan nekoliko lažjih servisov Nadala ni izkoristil ter mu omogočil, da se je pobral in napredoval med najboljšo četverico. »Bolj kot s Kyrgiosom se ubadam sam s sabo. Moral bom biti povsem zdrav, če se želim boriti za zmago. V življenju so pomembnejše stvari od wimbledonskih zmag, ena od njih je gotovo zdravje,« je po uvrstitvi v polfinale dejal Rafael Nadal, ki v letošnjem koledarskem letu navdušuje, a tudi preseneča športno javnost. Doslej je namreč dobil vseh 19 dvobojev na turnirjih največje četverice in se vse bolj bliža številki 27, ki jo je lani dosegel Novak Đoković. Glede na vse videno na letošnjem Wimbledonu stavnice v vlogo favorita postavljajo Nicka Kyrgiosa.

Zanimiva pot Norrieja

Medtem ko zmaga Avstralca proti Špancu ne bi bila presenetljiva, pa bi bila senzacionalna v drugem polfinalu, v katerem se bosta pomerila Cameron Norrie in Novak Đoković. Srb je v četrtfinalu šele prvič letos dobil dvoboj v petih nizih, potem ko je proti Italijanu Janniku Sinnerju zaostajal že z 0:2 v nizih. Takšni povratki dajejo športnikom dodatno samozavest. Novak Đoković je zaenkrat v Londonu pokazal največ med vsemi in bo velik favorit proti britanski moški številki 1. Dejstvo je, da bo publika še glasnejša pri navijanju za Britanca, a tega je Srb vajen, saj je imel v svoji karieri le redko občinstvo na svoji strani.

Britanci so v zadnjih dneh polni zgodb Camerona Norrieja, sina škotskega očeta in valižanske matere, ki se je rodil v Južni Afriki, odraščal na Novi Zelandiji, študiral pa v Združenih državah Amerike. V otroških letih je igral za Novo Zelandijo, ki mu ni nudila najboljše podpore, kot so se izrazili njegovi starši. Zato se je Norrie pri 17 letih odločil, da bo igral za Veliko Britanijo. V zadnjih dneh je Norrie veliko govoril o sebi ter razkril marsikatero skrito podrobnost. Ena izmed takšnih prigod je bila, da se je ključen trenutek v njegovi karieri zgodil v Austinu, kjer je študiral na teksaški krščanski univerzi. Ko še ni dopolnil 20 let, se je po popivanju s prijatelji odločil, da bo šel do tedanje partnerice z motorjem. Že po dvajsetih metrih je grdo padel ter ves okrvavljen zapustil prizorišče. Tedaj ga je trener pritisnil v kot, odločil pa se je, da bo bolj profesionalen. Pred petimi leti je pri 22 letih doživel profesionalni debi... In danes je polfinalist Wimbledona.

Ženske posamezno, polfinale: Jabeur (Tun, 2) - Maria (Nem) 6:2, 3:6, 6:1, Halep (Rom, 16) - Ribakina (Kaz, 17) 3:6, 3:6.