Mojca Kreft, dramaturginja in teatrologinja: Eruptivni intelektualni potencial rojeva srečne uprizoritve

Dramaturginjo in teatrologinjo, raziskovalko in muzejsko svetovalko Mojco Kreft, častno članico Šentjakobskega gledališča, pa tudi v.d. direktorice Slovenskega gledališkega inštituta, ujamem na poti na premiero. Če ne tam, se »gledališka prijateljska srečanja«, kot jih imenuje, zgodijo v klepetih na ulici ali pa kje drugje. Dragocena so. Midve posediva v kavarni, očara me njen stavek: »Spim v premorih med branjem.« V njeni osebni knjižnici je več kot 6.000 knjig – Mojca Kreft verjame v znanje. In v delo. Leta 2016 je prejela nagrado za življenjsko delo Združenja dramskih umetnikov Slovenije.