Makroekonomske okoliščine ostajajo nenaklonjene trgom tveganega kapitala, posledično je trg kriptovalut, podobno kot delniški, v trendu padanja cen. V takšnih razmerah je na trgu kriptovalut najbolj pametno spremljati gibanje cene bitcoina, ki je bil v preteklosti vodilni indikator pri zamenjavi primarnega trenda. Ne gre pričakovati bistvenega izboljšanja na trgu, dokler bitcoin ne pokaže znakov moči. Cenovno gledano ima najpomembnejša kriptovaluta za sabo najslabše četrtletje v zgodovini svojega obstoja. Običajno imajo medvedji trendi kratkoročne rasti cen, v drugem četrtletju 2022 bitcoin ni zmogel niti tega.

Pregled dogajanja v svetu kriptovalut

Solana je objavila, da v sodelovanju z OSOM, vodilnim podjetjem za razvoj androidnih sistemov, razvija svoj mobilni telefon. Trenutna mobilna izkušnja za uporabnike blockchaina in kriptovalut je precej slaba, zato se zdi omenjen projekt korak v pravo smer. Solana razvija tako imenovan Solana Mobile Stack, ogrodje za android, ki razvijalcem omogoča ustvarjanje bogatih mobilnih izkušenj za aplikacije na solani ter ustvarjanje »varnega elementa« za upravljanje zasebnih ključev. Po trenutnih informacijah naj bi mobilni telefon luč sveta ugledal v letu 2023. Šlo bo za prvi tovrstni izdelek, ki je že v svoji osnovi zgrajen s poudarkom na blockchainu in uporabi kriptovalut.

Podjetje Meta, bivši Facebook, je objavilo, da bodo implementirali galerijo za digitalne zbirke. Gre za to, da bodo lahko uporabniki na svojem profilu razstavili svoje lastne NFT. Sprva bo Facebook podpiral ethereum in polygon blockchain, v izdelavi je tudi podpora za solano in flow. Zuckerberg je dejal, da bo Meta aktivno razvijala lastne NFT z razširjeno resničnostjo oziroma 3D NFT, ki jih bodo lahko uporabniki uporabili v svojih zgodbah na instagramu.