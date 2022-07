Bomo pozimi v temi in na mrazu?

Javnost se je glede pogleda na rusko posredovanje v Ukrajini večinoma razdelila na dva tabora – na pravičnike in na realiste. Medtem ko realisti pri presoji situacije upoštevajo zgodovinski in politični kontekst, ki je privedel do vojne, ter širše geopolitične in gospodarske posledice dolgotrajne vojne, pa pravičniki krivdo absolutno obesijo na imperialista Putina. S čimer je zanje zadeva končana.