Nepreslišano: prof. dr. Alojz Ihan

Starejši od 65 let imajo v povprečju že iztrošen in počasi odziven imunski sistem in se omikronu slabo upirajo. Njim bo treba jasno predstaviti, da bo jesenski omikron huda nevarnost za njihovo zdravje, če se ne bodo pravočasno cepili, idealno še v kombinaciji s cepivom proti gripi. Pri čemer bodo imeli pri gripi morda srečo, da se ji bodo izognili, pri omikronu pa se to skoraj ne bo moglo zgoditi. Največja preizkušnja pa bo v prihodnje naš odnos do zaščite imunsko oslabljenih bolnikov, ki se proti vseprisotnemu virusu ne morejo zaščititi niti s cepivi. Zlasti v zdravstvenih ustanovah bi morali doseči raven zavesti, zaposlenih in obiskovalcev, da je prav vse zaščitne ukrepe in navodila ustanove nujno dosledno izvajati in mora biti vsakomur to samoumeven avtomatizem.