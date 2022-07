Ti so v preteklosti naredili vse, kar je možno, da bi zaprli vse slovenske premogovnike in TE v Trbovljah, ter si tako prislužili kakšno donosno službico v EU. Kljub ugovorom rudarske stroke in mene osebno se je zaprlo rudnike rjavega premoga v Zasavju ter termoelektrarno v Trbovljah, ki bi lahko še vsaj 20 let pomagala reševati energetsko krizo. Za obratovanje TET in premogovnika Hrastnik je bil zgrajen cca 250 m globok izvažalno-ventilacijski jašek ter montiran nov sodoben izvažalni stroj z vso potrebno opremo, stolpom itd zato, da se je vse omenjeno potem odpeljalo v odpad. Ni kaj reči, zelo »daljnovidna« energetska politika, za kar so za to polomijo in narejeno škodo nekateri dobili celo pohvalo in posel v EU. No, sedaj ti isti ter tudi novodobni minister govorijo o zapiranju premogovnika Velenje v roku 10 let, kar ni niti tehnično mogoče, ob sedanji krizi pa tudi energetsko neizvedljivo, zavajanje se pa še kar nadaljuje. Ob tem bom omenil tudi škodo, ki jo naši energetski odločevalci delajo britanski naftni družbi, ki ji onemogočajo plasiranje plina v omrežje ter vrtanje novih vrtin v Petišovcih, s katerimi bi pokrili po oceni vsaj 15 % slovenskih potreb. Naše energetske družbe se ukvarjajo z vsem drugim, samo ne s tistim, za kar bi se naftna družba morala; zato je Istrabenz propadel, Petrol pa še živi, dokler ga ne prevzame tuja družba.

To je torej kratek prikaz slovenske energetike v zadnjih 25 letih, ki je katastrofalna ter smrdi po sabotaži, kar bomo plačali z zmrzovanjem v zimskih mesecih ter s prenehanjem obratovanja marsikaterega podjetja, razen če se nas usmili Putin. Nasprotno temu pa so bosanski energetiki, ki jih naši poučujejo in zaničujejo, povečali proizvodnjo premoga, ki ga samega oziroma skozi energijo prodajajo tujini kot najboljši prodajni produkt.

Matjaž Cerovac

upokojeni glavni inšpektor za rudarstvo v RS