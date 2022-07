tudi vaša vlada se je odločila, da bo težavo dostopa do zdravnika reševala s podeljevanjem koncesij. Čemu? Mar niste prebrali komentarjev civilne družbe na portalu glas-ljudstva.si in si ogledali 4. javne tribune o dostopnem javnem zdravstvu? Državljani smo jasno in glasno dali vedeti, da hočemo javno zdravstvo, ne privatnega.

Kakšni so rezultati politike privatiziranja javnega zdravstva? Koncesije so blažev žegen, saj jih gledamo že vrsto let, pa nobenega haska. Še več, ljudje čedalje težje pridejo do zdravnika.

In kdo ima od tega koristi? Zavarovalnice, saj tako obdržijo dopolnilno zavarovanje, ki je vezano na posameznika, zapovrh pa prodajajo dodatne zavarovalne police za dostop do zdravnika – na daljavo! S polico, ki stane dobrih 420 € na leto, zavarovalnice očitno ciljajo izključno na upokojence. Zavarovalni agent namreč pride z imenom in priimkom upokojenca, druge odrasle na istem naslovu ignorira. To, da upokojenci niso računalniško pismeni, jih ne moti. »Če ne uporabljate pametnega telefona ali nimate interneta, vam predlagamo, da se za pomoč pri registraciji v aplikacijo Halo Doktor ter pri naročanju na termin obrnete na svojce,« svetujejo. Med nameščanjem nas aplikacija opomni, da je treba za nujne primere poklicati št. 112 (javno zdravstvo).

Aplikacijo lahko aktiviraš le tako, da navedeš občutljive osebne podatke in podaš soglasje za prejemanje trženjskih obvestil od zavarovalnice in njenih partnerjev, torej tretjih oseb. Upokojenca, ki je večino življenja preživel v svetu brez digitalnih naprav, pač ni težko prepričati, da kot vesten državljan navede vse podatke in odkljuka vse kvadratke …

Pregled politike zasebnosti pokaže, da zavarovalnica podatke o upokojencih pridobiva od drugih zavarovalnic, iz Centralnega registra prebivalstva, iz zbirk podatkov ZZZS, ZPIZ itd. V skladu z GDPR bi morali za to pridobiti izrecno privolitev vsakega posameznika, čigar podatki se obdelujejo. Zakaj lahko zavarovalnice v Sloveniji podatke iz državnih evidenc uporabljajo za namene trženja brez našega soglasja?

Če bi bila minister za zdravje, bi me tudi zanimalo, s katerimi zdravniki je zavarovalnica sklenila pogodbe. Tisti, ki pošteno opravljajo svoje delo, nimajo časa za pogodbena dela. Verjetno so se ponudili tisti, ki prednost dajejo zaslužku. Če delajo v javnem zdravstvu, to pomeni, da se bodo čakalne vrste še podaljšale.

Kakšen je namen tega zavarovanja? Človeku daje občutek, da ima dostop do zdravnika, čeprav ga v resnici nima, saj mu je zdravnik dostopen samo po aplikaciji. Kaj se zgodi, če potrebuješ medicinsko pomoč? Ali pogodbeni zdravnik ugotovi, da gre za »nujni primer« in te pošlje v UKC? V javnem zdravstvu so čakalne vrste tako dolge zato, ker svoje paciente tja pošiljajo privatniki in koncesionarji!

G. minister, čemu ste se odločili za koncesije, namesto da bi okrepili javno zdravstvo? Ali zato, ker sami prihajate iz zdravniških vrst in imate zasebno ordinacijo? Ampak g. minister, problem lobiranja in korupcije je v tem, da poteka v škodo drugih: v škodo pacientov, saj ogroža njihovo zdravje in življenje, in države, ki zaradi prepozno odkritih bolezni izgublja davkoplačevalce. Po 30 letih privatizacije je kristalno jasno, da zdravniki lobirajo izključno za lastne koristi. Postali so tako pogoltni, da so pozabili na interese pacientov. Nič jih ne briga niti za medicinske sestre, brez katerih dela ne bi mogli opravljati.

Ljudje pa umirajo. Koliko ljudi zaradi prepozne diagnoze raka umre danes in koliko jih je pred 30 leti, ko zdravstvo še ni bilo privatizirano? Koliko ljudi ima hude težave z zdravjem, ker nimajo zobozdravnika? Preberite izjavo dr. Krunoslava Pavlovića v Dnevniku (23. 6. 2022).

G. minister, problem slovenskega zdravstva ni podplačanost zdravnikov – zdravniške plače so visoko nad povprečjem. Problem je v tem, da se na medicinsko fakulteto očitno vpisujejo ljudje z mentaliteto dobičkarjev, ki jih ne zanima zdravljenje, ampak denar. In da ministri poslušajo lobiste, ne pa tiste, ki svoj poklic opravljajo z vso odgovornostjo in sočutjem do soljudi.

G. predsednik vlade, vam pa priporočam v ogled romunski dokumentarec Kolektiv (2019, rež. Alexander Nanau). Tam se vidi, zakaj zdravnik privatnik ne bi smel biti minister za zdravje. Predvsem pa, da korupcija v zdravstvu dobesedno ubija.

Tatjana Jamnik, Vnanje Gorice