Ljubljanski policisti pa so aretirali 71-letnico, ki je v torek ob sedmih zvečer vstopila v hišo starejše slabo pokretne oškodovanke ter brez njene vednosti pregledovala prostore ter omare. Pri tem jo je zalotila sorodnica oškodovanke, osumljenka pa je iz hiše pobegnila do vozila, parkiranega v bližini, ter se z drugimi osebami odpeljala. Policisti so vozilo kmalu izsledili in osumljenko pridržali.

Z uspešno preiskanim ropom pa so se pohvalili novogoriški policisti. Maja je nekdo skušal oropati trafiko. Z zakritim obrazom je stopil do pulta in od uslužbenke zahteval denar tako, da je pred njo položil list papirja, na katerem je bila napisana zahteva po gotovini. Pri tem početju pa ga je zmotila druga stranka trafike, storilec je nato zbežal. No, zdaj so ga vendarle prijeli. Gre za 28-letnega starega znanca policije.