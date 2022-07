V sredo je voznik osebnega avtomobila med prehitevanjem trčil v zadnje kolo 67-letne kolesarke, ki je padla in se lažje poškodovala. Napihal je kar 0,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

V Mislinjski Dobravi se je zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval 49-letni voznik električnega skiroja. Voznik je vozil po javni cesti z neprilagojeno hitrostjo, izgubil oblast nad vozilom ter padel. Tudi ta je napihal podobno količino alkohola v izdihanem zraku. S policije so sporočili, da se je huje poškodoval.

Slovenjgraški policisti so na podlagi klica občana, da v Pamečah voznik osebnega avtomobila vijuga po cesti in ogroža druge udeležence v prometu, ustavili tega voznika. Napihal je kar 0,90 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem merjenju skoraj dva promila. Še precej več je napihal voznik v Celju, njemu se je številka na alkotestu ustavila pri 1,09. »Vse udeležence cestnega prometa znova opozarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola neodgovorna in izjemno nevarna. Alkohol ne sodi v promet, zato nikar ne vozite, če ste pili alkoholne pijače,« opozarjajo na policiji.

Iz koprske policijske uprave so danes poročali o kar štirih pijanih voznikih. Pred avtokampom v Luciji so že ob desetih dopoldne ustavili možakarja, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, napihal pa je 1,12 miligrama alkohola. Na mejni prehod Dragonja je pozno zvečer pripeljal 55-letni moški, ki se je mejnim policistom izkazal z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. Odrejeni alkotest mu je pokazal 0,54 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozilo, ki niti ni registrirano, so mu policisti zasegli. V Strunjanu je voznik napihal 0,80 miligrama, 25-letnika iz BiH pa so pridržali. V Sežani so ustavili voznika, ki je napihal 0,71 miligrama alkohola.