Kot se spodobi, so številke o tem, koliko in kje so Slovenci in Slovenke unovčevali državno covidno miloščino, priobčili na nacionalni tiskovni agenciji (STA). V poročilu za javnost so nanizali, da je turistični bon vsaj delno ali v celoti unovčilo 1.771.754 oziroma 86,5 odstotka upravičencev, med občinami, v katerih so turistični in gostinski zanesenjaki na ta račun najbolj obogatili svojo malho, pa je na prvem mestu Piran (345.272), sledijo mu Kranjska Gora (127.280), Moravske Toplice (118.978) in Brežice (118.978), kjer domujejo Čateške toplice. Slovenijo smo torej z državno pomočjo prepotovali po dolgem in počez, tako da je napočil čas, da pokukamo tudi čez mejo, od koder se že v besedi in sliki z vseh mogočih koncev sveta javlja naša zvezdniška elita.

Rebeka Dremelj jo je na primer mahnila na Zanzibar oziroma, kot so zapisali v štajerskem obveščevalcu Večeru, je pripravila kovčke in se z družino odpravila daleč na jug, medtem ko pri nas poskušamo voziti slalom med vročinskimi valovi in nevihtami s točo. Je pa dejansko tudi Rebeka vijugala. Med revščino in prestižem, saj je najprej teden dni skupaj z družino izkusila življenje med gostoljubnimi domačini, ker sta z možem hotela hčerkama pokazati, da udobje in luksuz, ki sta ju vajeni iz Slovenije, nista povsod samoumevna. Takoj po tem empiričnem kulturno-antropološkem podvigu pa se je družinica preselila v prostorno vilo s spalnico, jedilnico in dnevno sobo, na voljo pa so imeli še lasten izhod na veliko teraso, na kateri jih je pričakal bazen. Rebeka je bralnemu krožku predstavila tri fotografije s potovanja in celo videospot. Na prvi fotografiji pozira z velikansko želvo, na drugi na vegasti ladji, na tretji nekaj meša v železni posodi skupaj z domorodko, v kratki filmski obliki pa je predstavila svojo hedonistično hiško.

Tudi televizijska voditeljica in športna novinarka Sanja Modrić je v poletje zakorakala veličastno, in kot so zapisali v reviji Suzy, je odpotovala v eno najbolj priljubljenih mest, ki slovi po številnih znamenitostih, kulturnih lokacijah, na katerih so posneli hollywoodske uspešnice, in mešanici kultur, o kateri pišejo v najbolj branih romanih. »V trenutku se je počutila sprejeto in sprehodi po prostranih ulicah New Yorka, ujetih med nebotičnike, reko Hudson, morsko ustje, razvejano v East River in osrednji park, so jo spomnili na to, kako majhni smo v resnici. Ni presenetljivo, da se v pesmih toliko opeva to veliko jabolko, v katero je z užitkom zagrizla in okusila slasti celodnevnega utripa, saj ne pravijo zaman, da gre za mesto, ki nikoli ne spi,« so v poetičnem tonu opisali njen nekajdnevni dopust v New Yorku.

Petelin skočil s padalom

Eni tako potujejo in grizejo v opevane sadeže, eni pa sedijo pod svojo oljko in čakajo, da svet kroži okrog njih. Jan Plestenjak je ena takšnih mirnih katarzičnih duš, ki jih rajske plaže in raziskovanje flore in favne iz pregovorno pravljičnih dežel sploh ne ganejo. To pa zato, ker ima paradiž kar pred svojimi durmi. Na portalu metropolitan.si se je razgovoril o tem, da na počitnice ne hodi nikamor, ker živi v Strunjanu, raju na zemlji. »Ob petih zjutraj me zbudi fazan, pravi lepotec, ki kljuva po šipi. Vsak dan se v bližini pasejo srnici in srnjaček. Sedim pred hišo, pojejo slavčki, gledam 300 let staro oljko, zvezd polno nebo, natočim si merlot. Kam naj grem? Tukaj je tako lepo,« je še bolj lirično, kot je ekipa Suzy predstavila New York, opisal svojo najljubšo počitniško in obenem rezidenčno destinacijo.

Ni pa samo njegov fazan eden takšnih ptičev, ki so prileteli v medije, ki opevajo prigode slavnih. V Šentjerneju, kjer vse mesto živi v duhu slogana: »Lepšega ptiča nej, ku je petjeln, lepšega kraja nej, ku je Šentjern,« imajo petelina, ki je denimo skočil s padalom. Ne fazani ne petelini sicer ne slovijo kot letalci, vendar imajo zato druge lastnosti, ki jih uvrščajo med najslavnejše ptice na svetu. V Svetu24 so se poklonili tem čudovitim pernatim živalim in zapisali, da je šentjernejski petelin prva pasma na svetu, ki se imenuje po petelinu in ne kokoši, obenem pa je še zelo skrben varuh in izrazit iskalec beljakovinskih priboljškov, ki jih velikodušno odstopi kokošim, povrhu pa še odlično skrbi za potomstvo, saj je z njegovo pomočjo oplojenih več kot 90 odstotkov kokošjih jajc. Ampak to še ni vse, kar zmore najlepši ptič na svetu. Kot so še pribeležili, ima še dva višinska rekorda. Je prvi petelin na svetu, ki je poletel z letalom in nad Šentjernejem skočil z višine tisoč metrov s padalom v tandemu, na Petelinjadi na Polzeli pa je dosegel še rekordni skok z mesta, ki znaša kar 86 centimetrov.

Da je Slovenija res dežela pravih junakov, so dokazovali v Slovenskih novicah, kjer so predstavili še enega nacionalnega heroja. Pravzaprav gre za nacionalkinega junaka, voditelja, novinarja in urednika Zvezdana Martiča, ki so ga v svoji spletni tiskovini opisali kot pravega multipraktika, saj je spreten v marsičem. RTV-zvezda po njihovih opažanjih posveča veliko pozornosti športnim disciplinam, saj menda ni dneva, da ne bi tekel ali plaval. Pozimi v bazenih, poleti pa v morju ali jezeru. Vsak dan tako preplava vsaj tri kilometre.

Izklesana telesa

Z vrta pa brž na plažo, kajti vse poti že počasi vodijo tja. V kopalkah je prizor, ki ga ne smete zamuditi, zelo je izklesana, hladila se je v reki in zapeljevala v tem ultrakratkem krilcu, pokazala verjetno najlepše kopalke tega poletja, ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče, že je skočila v kopalke, letos prisega na rdeče, ki ji noro pristajajo … To so samo nekateri izmed naslovov, ki so se minuli teden razbohotili po poletni literaturi. Očitno so bile naše zvezdniške dame na poletje povsem pripravljene. Kako pa se je na sezono nošnje kopalk pripravila naša moška zvezdniška reprezentanca, so preverjali v reviji Lady. Kot so poudarili v uvodu, smo v zimskem in spomladanskem času lahko nepravilnosti in kakšen kilogramček viška spretno skrili pod oblačili, zdaj pa je napočil tisti boleči čas resnice, ko si je treba nadeti kopalke.

Ampak vprašanje je bilo očitno povsem neumestno. Tudi gospodje so v formi. Jernej Tozon spada med tiste, ki se poleti z odvečno težo ne obremenjujejo. Preprosto zato, ker vse leto pazi na to, da je v dobri kondiciji. »Morda imam srečo ali pa dobre gene, da se zdravo prehranjujem, da ne uživam preveč alkohola in da vsak dan, če se le da, skočim na kakšen hrib,« je o svoji celoletni formi pred zainteresirano javnostjo razglabljal Tozon. Z geni, kot je poudaril, ima srečo še njegov pevski kolega Rok Ferengja, tako da tudi on z odvečnimi kilogrami nima povsem nobenih težav. Če pa se že nabere kakšen dodaten, ga pokuri sproti. »Veliko delam in imam kup opravil, povezanih s hišo. Sicer pa je priporočljiv kakšen sprehod ali kolesarjenje, poleg tega pa tudi malo pozornosti pri prehranjevalnih navadah,« je sporočil Ferengja.