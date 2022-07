Kolesarji na 109. dirki po Franciji so najdaljšo etapo letošnjega Toura zopet začeli izven meja Francije. 220 kilometrov dolga etapa se je začela v belgijskem mestu Binche, in to spektakularno in povsem nepredvidljivo. Za veliko dramo pa je skrbel do danes nosilec rumene majice Belgijec Wout van Aert, ki si je na vsak način želel priti v ubežno skupino.

Skoraj 100 kilometrov, ko so se kolesarji že vrnili na francosko ozemlje, so potrebovali, da se je oblikovala ubežna skupina. Povprečna hitrost v uvodu etape je bila krepko preko 50 km/h in kolesarji so močno prehitevali predvideno časovnico. Na koncu se je v ubežni skupini znašel ravno Van Aert, ki je imel družbo dveh kolesarjev. Še drugi dan zaporedoma se je izkazalo, da je bila taktika nizozemskega moštva povsem zgrešena, saj z begom ni imel niti najmanjših možnosti, da bi prišel do konca, in Belgijec se je moral posloviti od majice vodilnega. Danes mu je uspelo pobrati zgolj 15 točk na letečem cilju v boju za zeleno majico.

Pogačar tudi najbolj eksploziven med vsemi

Po zgrešeni potezi Jumbo-Visme bi kmalu sledila še ena katastrofa nizozemskega moštva. Med seboj bi se skoraj zapletla Primož Roglič in Jonas Vingegaard, a sta se tokrat le uspela izogniti padcu. Danec je nekaj metrov odpeljal kar po travniku.

Po težavah nizozemskega moštva pa se je začel razgiban zaključek etape z dvema kratkima, a zelo strmima vzponoma. S svojim napadom je poskušal tudi Matej Mohorič, a je bil neuspešen. Na ciljni vzpon je skupaj prišla manjša skupina kolesarjev, vse karte pa je imela v roki ekipa UAE Emirates, ki je še enkrat več etapo odpeljala taktično odlično.

V zadnjih 600 metrih je prvi z napadom poskušal Primož Roglič, ki je še enkrat več dokazal, da je v odlični formi in lahko le obžaluje včerajšnjo nesrečo. Napad 32-letnika je bil prezgoden, iz njegovega kolesa pa se je nato kot puščica izstrelil Tadej Pogačar. Kolesar iz Klanca pri Komendi je pokazal svojo mladostniško razigranost in si je takoj priboril nekaj metrov prednosti, ki jo konkurenti niso mogli več pokriti. Že nekaj metrov pred ciljem je lahko zmagovalno dvignil roke v zrak za svojo 41. zmago v karieri in peto na etapah francoskega Toura. V sprintu je ugnal tudi izjemnega Avstralca Michaela Matthewsa, ki je bil v tovrstnem zaključku prvi favorit.

»Vsakič, ko zmagam, je občutek boljši. Prvi dve uri po startu sta bili danes res nori, bilo je zelo težko. Tudi najmočnejši mož je pobegnil, lovilo pa ga je veliko kolesarjev v glavnini, tudi celotna naša ekipa. Mislil sem si, da bo Van Aert prišel kar sam do cilja, ampak tokrat smo bili v glavnini močnejši. Na zadnjem vzponu sem se počutil dobro, ekipa pa me je pripeljala v odličen položaj. Res sem zelo vesel zmage,« je po sedmi zmagi na Touru v izjavi za organizatorja dirke dejal Pogačar.