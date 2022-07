Živimo v časih, ko kljub vse večjemu pomanjkanju neverjetno veliko prvovrstne hrane zavržemo. Lep primer so deli rastlin, ki so sicer okusni, a jih zavržemo samo zato, ker pri nas ni v navadi, da bi jih jedli. Nekateri zavržejo izjemno okusno korenjevo zelenje, drugi zelenje mlade čebule, tretji takšno delikateso, kot so česnovi cvetovi, četrti po neumnem lupijo mladi krompir … Domala vsi pa v naši podalpski deželici pustimo pri miru liste vinske trte, ki raste pri marsikateri hiši. Kakšna škoda! Mlade liste vinske trte, ki so na voljo od pomladi do jeseni, sredozemska kuhinja namreč s pridom uporablja za pripravo pravih delikates. Resda so jih začeli uporabljati šele potem, ko je zaradi priljubljenosti nastopilo pomanjkanje figovih (ki so prav tako okusni in uporabni za enako jed), pa vendar. Japrak sarma se imenujejo izvorno turški zvitki iz blanširanega trtnega lista, mlete ovčetine ali teletine, pražene čebule in riža, ki jih skuhamo ali spečemo ter postrežemo s prelivom iz kislega mleka, česna in kopra. Grška različica se imenuje dolmada in je lahko tudi brezmesna, polnjena le z rižem in zelenjavo.

Grki tovrstno sarmo postrežejo z omako iz gostega jogurta in drobno narezanega sira feta, čemur lahko dodajo še sveže kumare, zelenje mlade čebule, česen in podobno. Enako jed pod imenom japrak pozna tudi hercegovska kuhinja, pravijo pa ji tudi poletna sarma. Nič čudnega, saj gre v resnici za lahko, okusno in zdravo jed, ki skupaj s hladnim jogurtom ali kislim mlekom tekne tudi v največji vročini, poleg tega pa ne zahteva nobene dodatne priloge, saj je riž vključen že v nadev. Ključnega pomena je, da za pripravo tovrstne poletne sarme naberemo mlade, svetlo zelene liste vinske trte, ki so lahko manjši (večji utegnejo biti nitasti), saj iz njih zvijamo majhne sarme. Takšne liste, ki jih v Grčiji in Turčiji prodajajo sveže ali vložene v slanici, operemo, jim porežemo peclje in jih blanširamo, nato pa vanje zavijemo kuhan ali surov rižev nadev po lastnem okusu. To storimo tako, da žličko nadeva položimo tja, kjer se začne pecelj. Čez nadev zavihamo oba stranska dela lista, naredimo sarmo v velikosti večjega čevapčiča, nato pa zvitke tesno drugega poleg drugega zlagamo v velik lonec ali globok pekač na plast blanširanih listov. Ko so vse sarme zložene, na vrh nadevamo nekaj rezin limone in narezan paradižnik. Prelijemo z malo oljčnega olja in kozarcem vode, pomešane z vinom, ter porinemo v pečico ali postavimo na štedilnik ter skuhamo. Postrežemo jih kot glavno jed ali prilogo, odvisno od nadeva.

Japrak sarma z junetino Sestavine za 6 porcij 1 šop mladih trtnih listov, 1 kg mlete junetine, 1 večjo čebulo, 120 g okroglozrnatega riža, 3 paradižnike, 2 limoni, 5 strokov česna, 1 dl oljčnega olja, 3 dl rdečega vina, 1 žlico paradižnikove mezge, 4 dl kislega mleka ali jogurta, 1 vejico poprove mete, sol, sveže zmlet poper. Priprava 1. Čebulo in česen olupimo in drobno narežemo. V večji ponvi na olju popražimo čebulo in dodamo riž ter česen. Ko česen zadiši, dodamo še meso. Dobro premešamo in popražimo, da vse meso izgubi rdečo barvo. Dodamo paradižnikovo mezgo, začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo. Prilijemo 1 dl vina in še malo podušimo, nato odstavimo in počakamo, da se nekoliko ohladi in riž nabrekne. 2. Medtem trtne liste, ki jim odstranimo peclje, operemo in blanširamo v vreli vodi. Poberemo jih iz lonca in odcedimo. Pečico segrejemo na 200 ºC. Na pripravljene trtne liste na mestu, kjer se začne pecelj, razdelimo po žličko nadeva (približno toliko kot za čevapčič, odvisno od velikosti lista), nato vsakega posebej skrbno zvijemo tako, da nadev z listom najprej prekrijemo z vsake strani, nato pa zvijemo. Tako pripravljene sarme zložimo v visok pekač (na plast listov) ter zalijemo z 2 dl vina in nekoliko vode. Na sarme posujemo sesekljano poprovo meto. Pokrijemo z narezanim paradižnikom in limono ter za približno 90 minut porinemo v segreto pečico. 3. Med kuhanjem oziroma pečenjem po potrebi prilijemo kanec vroče vode, saj tekočina ne sme povsem povreti. Sarme razdelimo na segrete krožnike in prelijemo z omako iz kislega mleka ali jogurta, ki mu lahko dodamo malo zdrobljenega sira feta, ter postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 2 uri

Hladna kumarična juha Potrebujemo 500 g kumar, 4 stroke česna, 1 l gostega tekočega jogurta, 2 žlici oljčnega olja, 2 žlice mandljevih lističev, 1 žlico sezamovih semen, 3 vejice kopra, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Kumare operemo, po potrebi olupimo ter naribamo ali nasekljamo, nekaj pustimo večjih koščkov. Pokapamo jih z dvema žlicama oljčnega olja. Stroke česna olupimo in stisnemo. Ohlajen jogurt, česen in kumare zmešamo. Začinimo jih s soljo, sveže zmletim poprom in polovico nasekljanega kopra. Nalijemo v skodelice ali kozarce, pokapamo z malo olja ter posujemo s preostalim nasekljanim koprom in (po želji popraženimi) mandljevimi lističi ter sezamovimi semeni. Takoj postrežemo kot predjed ali samostojno večerjo, po želji s kakšnim kosom dobrega kruha.