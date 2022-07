Po novem ceniku, ki bo v veljavo stopil s 1. septembrom, bo cena za kilovatno uro elektrike z DDV po višji tarifi 0,14146, po nižji tarifi 0,08778 in po enotni tarifi 0,12804 evra. Cena je enotna za nove in obstoječe odjemalce. Po napovedih se bo znesek na položnici v povprečju spremenil za nekaj več kot 13 odstotkov oziroma okoli osem evrov na mesec. V Petrolu pa pojasnjujejo, da lahko odjemalci, ki so del kluba zvestobe, z unovčenjem zlatih točk za obdobje petih mesecev račun znižajo do 10 odstotkov. V tem primeru bo znesek na položnici višji za približno 4 evre.

Pri plinu bo cena za gospodinjstva in male poslovne odjemalce po novih tarifah v povprečju višja za okoli 43 odstotkov oziroma za nekaj več kot 24 evrov na mesec. Tudi v tem primeru si lahko z unovčitvijo zlatih točk račun znižajo za do 10 odstotkov, kar pomeni, da bo ob polnem izkoristku popusta račun višji za nekaj več kot 19 evrov na mesec.

Podražitve so na trgu že nekaj časa trend. Gen-I je konec junija napovedal, da bodo s 1. avgustom začele veljati višje cene elektrike za gospodinjstva. Račun bo v povprečju višji za približno 18 odstotkov. Dvig cene elektrike je v družbi sledil dvigu cene plina, ki je najprej doletel nove, nato pa stare odjemalce. V povprečju so se računi zvišali za tretjino. Cene so prav tako dvignili pri ECE in Energiji plus, z julijem pa se pridružita tudi E3 in Elektro energija.

Po podražitvah pri elektriki sta najcenejša ponudnika še vedno Gen-I in Petrol, nekoliko dražja je Elektro energija, dvig cen pa je precej opazen pri ECE, E3 in Energija plus. Pri plinu so cenovno najbolj ugodni ponudniki Petrol, Adriaplin in Gen-I, po podražitvi bo Petrol nekje v sredini, najdražji pa so Energetika Ljubljana, Plinarna Maribor in Energija plus.

Ponudniki energije ob podražitvah izpostavljajo zaostrene razmere na trgu elektrike in plina, saj so cene elektrike na borzi skoraj šestkratnik tistih pred letom dni, še višja odstopanja pa so pri plinu. Ob ruskih grožnjah s prekinitvijo dobave plina in nadaljevanju vojne v Ukrajini izboljšanja na trgu ni videti, ponudniki opozarjajo, da bodo prihodnje leto cene še narasle. V luči dogajanja je vlada napovedala ukrepe za blažitev draginje na področju elektrike in plina, podrobnosti pa za zdaj še niso znane.