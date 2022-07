Ukrajinske enote so po navedbah obrambnih predstavnikov ponovno izobesile zastavo države nad Kačjim otokom. Na zastavi z napisom »Zapomni si, ruska vojaška ladja, otok pripada Ukrajini!« naj bi bil podpisan tudi guverner Odese Maksim Marčenko. Otok je Rusija zasedla kmalu po začetku vojne, vendar se je pred tednom dni zaradi ukrajinskih napadov umaknila. Po umiku so iz Moskve sporočili, da gre za gesto dobre volje, saj naj bi s tem Ukrajini omogočili izvoz žita in kmetijskih pridelkov. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil, da je do ruskega napada prišlo ob izkrcanju ukrajinskih enot na otoku, ki so se z zastavo fotografirale. Zatrdil je, da je življenje izgubilo več ukrajinskih vojakov. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so ukrajinske sile eno zastavo na Kačjem otoku izobesile že na začetku tedna. Tiskovna predstavnica ukrajinskih sil na jugu države Natalija Gumenjuk je v ponedeljek sporočila, da je bila vojaška operacija končana in ozemlje vrnjeno pod ukrajinsko jurisdikcijo. Ob tem pa ni navedla, ali so se na otok vrnili tudi ukrajinski vojaki.