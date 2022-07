Nevladne organizacije pozivajo vlado k ukrepanju proti energetski draginji

Predstavniki skupine nevladnih organizacij Greenpeace Slovenija, Koalicije za trajnostno prometno politiko, Cipra in Zveze potrošnikov Slovenije so danes predstavili načela in predloge kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za reševanje energetske draginje. Pri pripravi predlogov je sodelovala tudi Zveza prijateljev mladine. Sveženj ukrepov in predlogov, ki povezujejo reševanje energetske draginje s socialno in podnebno problematiko, so v kabinet predsednika vlade in ministrstvu za infrastrukturo poslali sredi junija, odgovorov še niso prejeli.