Spravil se je na drevo

Popolno nespoštovanje do narave in kampa v Šobcu je pokazal nizozemski turist, ki ga je pri odpiranju vrat v avtodom zmotil po njegovem na napačni točki posajen borovec. Situacije se je lotil proaktivno, a ne tako, da bi prestavil vozilo. Vzel je lopato, drevo izkopal in ga odvrgel na stran. V kampu so bili zgroženi nad njegovim obnašanjem, saj jim je mar za naravo. Spomnili so, kako je bilo v katastrofalnem žledolomu poškodovanih tri tisoč borovcev, odtlej pa so jih uspeli posaditi tisoč novih. Da bodo kaj od narave imeli tudi naslednji rodovi. Gost je moral za nespametno potezo plačati stroške sajenja in nakup novega drevesa, kaj hitro pa se je iz kampa pobral tudi sam. Zgodbo so v kampu delili na svoji facebook strani, kjer so se pod objavo oglasili drugi uporabniki. Večina jih je bila nad potezo turista ogorčena, zanjo bi ga z veseljem oglobila z več tisoč evri kazni.

Požar in poplava

Srečo v veliki nesreči je imel Ljubljančan, ki je prejšnji teden v stanovanju na štedilniku pustil hrano, ta pa je zagorela in zajela kuhinjsko napo. Še pred prihodom gasilcev mu je uspelo ogenj pogasiti, oni pa so jo dokončno pohladili in jo odstranili. Moškega so zaradi vdihavanja dima reševalci odpeljali v bolnišnico, a drame v stanovanju medtem ni bilo konec. Ker je med gašenjem pozabil zapreti vodo, je stanovanje še malce poplavilo. To sicer pri požarih niti ni tako nenavadno, a običajno gre za vodo za gašenje, ne pa tisto iz domače pipe. Vrli gasilci so poplavo posesali, prezračili prostore in odklopili elektriko. Ali je gospoda tisti dan zadela še kakšna katastrofa, morebiti napad kobilic, niso poročali. Bo pa v prihodnje verjetno bolj pozoren pri pripravi hrane.

Bežal pred policisti

Slovenjgraški policisti so v lovu na prekrškarja morali uporabiti vse svoje znanje in izkušnje s terena. Med Dravogradom in Slovenj Gradcem je divjal in storil več prekrškov – med drugim v enosmerni ulici vozil v napačno smer. Poleg tega policistov ni upošteval, ni ustavil, ko so mu tako odredili, večkrat je še celo skušal trčiti vanje. Na zavoro je pritisnil šele, ko so mu postavili blokado. Moški si bo ta večer zelo dobro zapomnil, daj si je prislužil za skoraj 2300 evrov kazni, zagovarjal pa se bo tudi pred sodnikom. Vozil je namreč brez dovoljenja in pod vplivom alkohola, storil niz prekrškov, na avtu pa imel nameščeni dve različni registrski tablici.

Tokrat reševali konja in mucko

Redni bralci naše rubrike veste, kako veliki ljubitelji živali smo njeni pisci. A nas pri tem morda celo prekašajo naši vrli gasilci, reševalci in policisti. Če smo prejšnji teden poročali o helikopterskem reševanju kužka iz planin, ki se je v višavah zataknil s skrbnikoma, ter kravi, ki je padla v globino na planini Tosc nad Bohinjem, je ta teden reševalna akcija pripadla konjičku. Ta je v naselju Studor v Bohinju padel v globel, iz katere se ni mogel rešiti sam. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so do nesrečne živali najprej spustili veterinarja, da jo je oskrbel, potem pa konja s pomočjo dvigala dvignili na varno ter ga predali v veterinarsko oskrbo. A to še ni vse za ta teden. Brniški policisti so namreč rešili majhno mucko, ki se je smukala med avtomobili pred letališkim terminalom. Kaj je tam počela, od kod se je vzela in kam je želela poleteti, ni znano. Je pa pristala v toplih, varnih rokah. »Življenje je lepo, sploh če imaš okoli sebe ljudi, ki ga cenijo,« so sporočili policisti, ob tem pa objavili prisrčne fotografije.

Z ukradenim avtom povzročil nesrečo

Izjemno nespretno se je hrvaški nepridiprav lotil svojih podvigov. 31-letnik je najprej skušal ukrasti tovornjak, parkiran ob cesti. Ker so bili ključi v njem, se je odpeljal, a le nekaj deset metrov naprej, saj ga je potem pregnal njegov jezni lastnik. Uspelo mu je pobegniti in kakšne pol ure kasneje, bilo je ponoči, je z dvorišča hiše ukradel odklenjen avto, v katerem so bili prav tako ključi! A daleč ni prišel. Petnajst minut kasneje se je namreč z njim zaletel. Bil je pijan. Policisti so mu napisali več kazni, ne uide pa mu niti še kakšna ovadba.