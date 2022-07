V lokalno politiko je dr. Vladimir Prebilič leta 2010 vstopil zato, ker je, kot je pojasnil, živel v občini, kjer ni bilo razvoja in ciljev: »Treba je bilo nekaj narediti in veseli me, da smo v dvanajstih letih dosegli zelo dobre rezultate: povečali smo občinski proračun, odprli 700 kakovostnih delovnim mest, ustavili izseljevanje iz občine in postali druga slovenska občina glede na višino investicij na prebivalca. Odrinili smo ideologijo nenehnega kreganja v občinskem svetu in zdaj vsi občani delamo za iste cilje. Vse te izkušnje in vrednote iz lokalne politike so lahko dobra popotnica tudi na ravni države.«

V predsedniško tekmo se Prebilič podaja s podpisi podpore 45 županov slovenskih občin, ki menijo, da potrebuje naša država predsednika, ki se je s svojim preteklim delom dokazal tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. »Slovenija je pred ogromnimi izzivi in neizbežnimi reformami. Predsednik mora biti glava države in delovati proaktivno tako v lokalnem okolju kot na področju varovanja države. Predsednika je treba vrniti državljanom,« je Prebilič povedal v Kulturnem domu Medvode, kjer je danes uradno naznanil svojo kandidaturo.

Predsednik mora biti slaba vest vlade in državnega zbora

Kot je pojasnil, mu je v ponos, da je njihov namen iskren in nestrankarski: »Gre za kandidaturo od spodaj navzgor, kjer smo župani vpeti v lokalno okolje in se pred ljudmi ne moremo skrivati v kabinetih. Potrudili se bomo, da bomo prepotovali Slovenijo, naša vrlina je tudi ta, da znamo prisluhniti težavam ljudi. Predsednik mora opozarjati tudi na napake, biti mora slaba vest vlade in državnega zbora ter konkretno sooblikovati tako zunanjo politiko države, kot gospodarsko diplomacijo.«

Po zagotovilu Vladimirja Prebiliča bo njegova predsedniška kampanja potekala med ljudmi in s pomočjo samofinanciranja. Nagovarjali bodo povrepčena Slovenca, saj meni, da je tudi sam kandidat povprečne sredine. Veseli ga, da ima podporo mladih in si želi, da bi se ti še bolj angažirali za politiko, zato je že pred časom dal pobudo za razširitev volilne pravice na 16 let.

Ob funkciji nepoklicnega župana v tretjem mandatu Prebilič opravlja tudi delo izrednega profesorja na Fakulteti za družbene vede in na mednarodnem področju zastopa vlogo poročevalca Sveta Evrope v različnih državah. Nekdanji osebni svetovalec takratnega predsednika SD Boruta Pahorja za področje notranjih zadev in predsednika republike Danila Türka za področje domoljubja in veteranskih organizacij je doktor obramboslovja in eden od pobudnikov Kluba neodvisnih županj in županov, v katerega je ob začetku leta povabil župane, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali kot neodvisni kandidati in brez neposredne podpore političnih strank.