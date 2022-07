Skupno je bilo v sredo hospitaliziranih 119 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To je 12 bolnikov več kot v torek. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 10 bolnikov, enako število kot dan prej. Iz bolnišnične oskrbe so bili odpuščeni štirje bolniki, umrl ni noben, je ministrstvo za zdravje zapisalo na Twitterju.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1084, kar je 90 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 606, kar je 42 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).