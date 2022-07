Boris Johnson se je za to potezo odločil po številnih odstopih ministrov in nezadovoljstvu znotraj stranke, zaradi česar je bila vlada na robu operativnosti. Samo v zadnjih nekaj urah je odstopilo osem ministrov.

Johnsonova želja, da bi na položaju premierja ostal do jeseni, ko bo konservativna stranka dobila novo vodstvo, ne prepriča vseh njegovih kritikov. Mnogi ministri pozivajo, naj Johnson nemudoma odstopi tudi s premierskega položaja in vodenje vlade prepusti podpredsedniku Dominicu Raabu. Ta naj bi nato v vlado vrnil vse ministre, ki so protestno odstopili.

Johnson je tekom svojega mandata že večkrat razburil, kaplja čez rob pa je bila podpora konservativnemu poslancu Chrisu Pincherju, ki je javno priznal, da je skrajno pijan spolno nadlegoval mlada moška.

Preberite še: Stolček se je že tresel, a še nikoli tako kot zdaj