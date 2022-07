Okoli devete ure včeraj zvečer je v ljubljanski Šiški 34-letni moški padel skozi okno in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Po navedbah Policijske uprave Ljubljana je moški omahnil skozi okno in padel štiri metre v globino. Kako in zakaj se je to zgodilo, zaenkrat še ni znano. V stanovanju na Celovški cesti je bil sam.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.