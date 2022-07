Britanci so včeraj preživljali politično dramo, kakršne ni bilo, vse odkar se je konservativna stranka leta 1990 znebila svoje in desničarske ikone Margaret Thatcher, čeprav jo je povedla v tri volilne zmage. Zdajšnji premier Boris Johnson je zaradi brexita konservativcem decembra 2019 prinesel sijajno volilno zmago z več kot osemdesetimi poslanci večine. Potem pa je z lažmi, politično in moralno korupcijo, ekonomskimi posledicami brexita in z vrsto škandalov zapravil svojo in strankino priljubljenost.

Ladja zapušča podgane

Zadnja epizoda v njegovi politični žajfnici se je začela v torek zvečer, ko sta odmevno odstopila Rishi Sunak, minister za finance (ta je v britanskem političnem sistemu drugi najpomembnejši politik in je edini sosed premierjeve rezidence na Downing Streetu), in minister za zdravstvo Sajid Javid. Do nedavnega sta bila oba Johnsonu zelo zvesta. S svojim odstopom sta sprožila plaz včerajšnjih odhodov iz vlade, ki jo je do sinoči, po zadnjem štetju, zapustilo okoli štirideset ministrov, državnih sekretarjev in drugih članov nižjega ranga, vsi s kritikami na račun premierja. »Ladja zapušča podgane,« bi lahko rekli za ta posebni dan v zgodovini britanske politike, ki ji dajejo pečat neprimerljivo hitra odstopanja članov konservativne vlade.

Premier, ki ne more tako hitro imenovati naslednikov, je medtem med viharno razpravo v parlamentu zavračal vse pozive k odstopu. »Služba premierja v težkih okoliščinah je, da nadaljuje delo, če je dobil kolosalni mandat. In to je to, kar bom naredil,« je dejal.

Podpora nadlegovalcu utegne biti usodna

Piko na i je za vse, ki so in še bodo odstopili, predstavljala nerazumna in nerazumljiva Johnsonova podpora konservativnemu poslancu Chrisu Pincherju, ki je javno priznal, da je skrajno pijan spolno nadlegoval mlada moška, in zato odstopil iz vlade, v kateri ga je Johnson zadolžil za disciplino v stranki. »Premier je vedel, da je bil Pincher tudi prej obtožen plenilskega (spolnega) vedenja, pa ga je vseeno imenoval na položaj moči. Zakaj?« je Johnsona v parlamentu vprašal vodja opozicijske laburistične stranke Keir Starmer. Johnson, ki ga je tretja žena Carrie že leta 2017, ko je bila še njegova ljubica, opozorila na Pincherjevo spolno nadlegovanje moških, je najprej trdil, da ni vedel za to, na koncu pa, da je pozabil, da ga je na to opozoril tudi visok državni uradnik. »Naredil sem napako in hočem jasno povedati, da v tej vladi ni prostora za nikogar, ki je plenilec, in nikogar, ki zlorablja svoj položaj na oblasti,« se je odzval Johnson, ki je to vztrajno ponavljal med včerajšnjo viharno razpravo v parlamentu.

V njej je za najhujšo kritiko poskrbel prav zdaj že bivši minister Javid, ki je dejal, da je odstopil, ker ne more več braniti neobranljivega oziroma premierja. »Nikoli ne bom postavil na kocko svoje integritete. Prepričan sem tudi, da je moštvo tako dobro, kot je dober njegov kapetan. Zaradi dogodkov zadnjih mesecev je bilo vse težje ostajati v tem moštvu,« je dejal Javid. Z drugimi besedami: riba smrdi pri glavi. Johnson, ki je v otroških letih hotel biti kralj sveta, utegne zelo kmalu postati bivši premier. Sinoči ga je obiskala skupina najbližjih ministrov in ga pozvala k odstopu. Med njimi so bili donedavna najzvestejši člani vlade, kot sta notranja ministrica Priti Patel, ki je Johnson ni odstavil kljub obtožbam, da je bila nasilna do svojega osebja, in celo Nadhim Zahawi, ki ga je Johnson včeraj imenoval za novega finančnega ministra.

Prevladuje prepričanje, da je Johnson »pečen in končan«, kot pravijo na Otoku. Sam ne misli tako. Tudi po obisku skupine ministrov je dejal, da hoče ostati na položaju, da bi rešil »orjaške probleme, s katerimi se sooča država«. Že več kot polovica volilcev njegove konservativne stranke pa si v anketah želi, da ne bi ničesar reševal, ampak odstopil.