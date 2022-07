Od ledenice do Zdravljice

Odnosi Slovenije in Hrvaške so doživeli popoln preobrat. Še ne tako zelo davno so bile besede, kot so »prijateljici, zaveznici, dobri sosedi, partnerici«, ali citiranje Zdravljice, kar se je zgodilo včeraj ob obisku zunanje ministrice Tanje Fajon pri hrvaškem kolegu Gordanu Grliću Radmanu v Zagrebu, popolnoma nepredstavljivi. Med državama je nastal diplomatski led, visokih stikov ni bilo, predstavniki držav so se srečevali kvečjemu na sodiščih, vse to zaradi spora o arbitraži o meji. Zdajšnja slovenska vlada je četrta, ki ima v rokah ta sprva zelo vroč, a kot kaže že dovolj ohlajen kostanj, da ne pregreva več dvostranskih odnosov.