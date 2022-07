Rafael Nadal je dobil tudi 19. letošnji dvoboj na turnirjih največje teniške četverice ter ostaja v igri za osvojitev koledarskega grand slama. Španec je za preboj v polfinale Wimbledona potreboval kar 260 minut, da je strl odpor žilavega Taylorja Fritza, ki je vodil z 2:1 v nizih. Značilnost dvoboja so bila nihanja Nadala, ki je imel znova težave s trebušno prepono. To se je najbolj poznalo pri začetnemu udarcu, ki ga ni mogel izvajati na vso moč. Ob koncu dvoboja se je zdelo, da je zmagovalec 22 turnirjev največje četverice bodisi pozabil na bolečino bodisi je izginila. V vsakem primeru je Španec znova pokazal svoj borbeni in nepopustljivi obraz, zaradi katerega mu vselej stoji ob strani občinstvo na vseh stadionih po svetu. To je tudi tokrat dvignilo Nadala, ta pa se je gledalcem oddolžil z novo vrhunsko predstavo in globokim poklonom.

Potem ko sta si Novak Đoković in Cameron Norrie zagotovila polfinale v torek, je danes med najboljšo četverico napredoval še Nick Kyrgios. Avstralec je imel proti Čilencu Cristianu Garinu največ dela v tretjem nizu, prva dva pa je dobil prepričljivo in po dobrih dveh urah dosegel svoj največji uspeh. »Mislil sem, da je moja barka že odplula. A sem očitno še pravočasno vstopil nanjo,« je bil slikovit Nick Kyrgios, ki v Londonu tekmuje brez trenerja. »Saj veste, kakšen sem. Trenerja nimam zato, ker nočem nanj prevaliti vsega bremena. Kajti to je res težko,« odgovarja Kyrgios. Avstralec se je prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja za grand slam, v katerem se bo v petek pomeril z Rafaelom Nadalom.

Največje presenečenje wimbledonskega turnirja je v ženski konkurenci pripravila Tatjana Maria. Trenutno 103. igralka sveta se je senzacionalno uvrstila v polfinale. Na zmagoviti poti v Londonu je Nemka le Grkinjo Mario Sakari ugnala v dveh nizih (6:3, 7:5), druge štiri dvoboje pa je dobila v treh nizih. V prvem krogu je bila s 4:6, 6:3, 6:4 boljša od Avstralke Astre Sharma (136.), v drugem s 6:3, 1:6, 7:5 od Romunke Sorane Cirstea (36.), potem ko je v tretjem nizu zaostajala z 0:3. Največje presenečenje je Nemka, ki je bila doslej najvišje na svetovni lestvici na 46. mestu (novembra 2017), pripravila v osmini finala, ko je bila s 5:7, 7:5, 7:5 boljša od Latvijke Jelene Ostapenko (17.), proti kateri je v drugem nizu rešila dve zaključni žogici. Ugoden žreb je Tatjana Maria izkoristila v četrtfinalu, v katerem je s 4:6, 6:2, 7:5 ugnala rojakinjo Jule Niemeier (97.).

V jutrišnjem polfinalu Tatjano Maria čaka najtežja naloga, saj se bo pomerila z drugo igralko sveta Ons Jabeur. »Za Ons lahko rečem, da je del moje družine. Vsak dan se v Wimbledonu igra z mojima otrokoma. V mojih očeh je zapisana z zlatimi črkami,« pravi Tatjana Maria, ki je letošnjega marca nazadovala iz svetovne dvestopetdeseterice. Z nekdanjim teniškim igralcem in trenerjem Charlesom Edouardom Mario se je 34-letna Nemka poročila aprila 2013, decembra istega leta pa je rodila hčer Charlotte, ki je aprila lani dobila sestrico Cecilio. Danes sta si polfinale priigrali še Simona Halep in Elena Ribakina. Z izjemo Halepove, zmagovalke Wimbledona pred tremi leti, so vse preostale tri polfinalistke prvič med najboljšo četverico turnirjev za grand slam.

Izidi, ženske, četrtfinale: Halep (Rom, 16) – Anisimova (ZDA, 20) 6:2, 6:4, Ribakina (Kaz, 17) –​ Tomljanović (Avstral) 4:6, 6:2, 6:3, moški, četrtfinale: Nadal (Špa, 2) – Fritz (ZDA, 11) 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4), Kyrgios (Avstral) –​ Garin (Čil) 6:4, 6:3, 7:6 (5), ženske dvojice, četrtfinale: Klepač, Guarachi (Slo, Čil, 7) –​ Mertens, Shuai Zhang (Bel, Kit, 1) 3:6, 2:6, mladinci, osmina finala: Artnak (Slo, 14) –​ Rodenas (Špa) 1:6, 2:6. x