Išče se novo, dvoglavo vodstvo gozdarskih nebes

Nadzorni svet SiDG je objavil razpis za novo poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi. To je bilo od lanskega februarja tričlansko, da so si lahko koalicijske partnerice bratsko razdelile plen – funkcije glavnega, poslovnega in finančnega direktorja ter vodenje nadzornega sveta. Nova uprava bo spet dvoglava.