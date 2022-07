Po vseh dogajanjih v preteklih dneh, ki niso bila v ponos ne klubskemu vodstvu Olimpije ne njenim navijačem, naj bi bil danes v ospredju spet nogomet. Kolikor bo v danih razmerah pač možno, kajti vprašanje je, kako osredotočeni bodo lahko na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij evropske konferenčne lige nogometaši Olimpije. Pred tekmo z Luksemburžani sta se od Olimpije poslovila še hrvaški vratar Ivan Banić in nizozemski branilec Damian van Bruggen. Odhajajo tudi Vitja Valenčič, Nino Pungaršek in Eric Boakye, tako kot tudi posojeni igralci Aljoša Matko, Nik Prelec, Neven Đurašek, Marijan Čabraja in Robert Mudražija.

»Veliko je bilo dogajanja v zadnjih dneh, tednih, vendar se moramo osredotočiti na tekmo z luksemburško ekipo. Ne glede na vse si želim, da bi nas na tekmi spodbujalo spodobno število navijačev, saj jih v tem trenutku še bolj potrebujemo. V imenu soigralcev lahko zatrdim, da se bomo borili zanje, za klub in mesto, ki ga predstavljamo. Evropa mora biti vedno dovolj velik motiv in moramo priti čim dlje,« je odločen Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije, ki se je uspešno vrnil v ekipo po poškodbi ob koncu lanske sezone.

Ni lahkih tekmecev

Koliko pa Ljubljančani sploh vedo o Luksemburžanih, ki so bili lani drugi v domačem prvenstvu, za sabo pa imajo tudi kar nekaj nastopov v evropskih pokalih? »Iskreno povedano, ne prav veliko. V Evropi ni lahkih nasprotnikov, o čemer smo se lahko lani prepričali tudi na tekmi proti Birkirkari, ki smo jo izločili šele po enajstmetrovkah. Normalno je, da se vsi ti dogodki odražajo na igralcih, vendar smo profesionalci in svoje misli moramo usmeriti le v evropsko tekmo,« razmišlja 24-letni nogometaš iz Zlatoličja, ki bo igral svojo tretjo sezono v Olimpiji. In kako so igralci sprejeli novega trenerja? »Riera nas je v teh nekaj treningih pozitivno presenetil in mislim, da ga je ekipa dobro sprejela,« je pred tekmo z Differdangom povedal Elšnik.

V torek in tudi včeraj je bilo v Ljubljani še vedno veliko govora o trenutnem položaju v klubu. O njem je v torek na svoji redni novinarski konferenci govoril tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Dejal je, da se je v preteklih dneh srečal tako s Prosinečkim kot z Elšnikom in Mustafo Nukićem, dobil pa se je tudi z vodstvom kluba. Po teh sestankih so igralci končno dobili zaostale plače, bil pa je tudi v stikih z Green Dragons, ki so mu obljubili, da danes ne bodo delali težav. Pred tekmo, ob 16. uri, namreč na ploščadi pred severno tribuno stoženskega stadiona pripravljajo protestno manifestacijo proti vodilnim možem v klubu.

Moldavci so neznanka za Muro

Ob isti uri, kot se bo začela tekma v Stožicah, bo ognjeni krst v letošnji evropski sezoni doživela tudi Mura, ki se je lani uvrstila v konferenčno ligo in v njej premagala sloviti Tottenham. Čeprav so lani igrali v konferenčni ligi, bo današnja tekma v Kišinjevu njihova prva kvalifikacijska v tem tekmovanju.

»Vemo, da ima Sfintul nekaj izkušenj iz Evrope, v domačem pokalnem tekmovanju pa so bili štiri leta zaporedoma v finalu, kar govori o tem, da so dobri v tekmovanjih na izpadanje. Težko jih je oceniti, saj iz pripravljalnega obdobja nismo videli veliko posnetkov, več jih je bilo iz prejšnje sezone. Na generalki proti Steaui so bili Romuni premočan nasprotnik, zato realne slike nismo dobili. Opazili smo, da Moldavci niso agresivni v obrambi, pogosto se hitro umaknejo nazaj in branijo na svoji polovici, ko žogo osvojijo, pa je njihov cilj hiter prehod, ne stremijo k posesti žoge,« je o tekmecih Sobočanov povedal njihov trener Damir Čontala. V vrstah črno-belih na današnji tekmi ne bo Mirlinda Dakuja, saj Moldavija ne priznava Kosova, posledično pa nogometaš ni dobil dovoljenja za vstop v državo.