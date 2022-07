Kar 26 dni dolgo tekmovanje (končalo se bo šele 31. julija) bi moralo biti po prvotnem razporedu od 7. julija do 1. avgusta lani, a so ga preložili zaradi pandemije. Naslov evropskih prvakinj z domačega EP 2017 bo v Angliji branila Nizozemska, ki je pred petimi leti v finalu pred več kot 28.000 gledalci v Enschedeju premagala Dansko s 4:2, prvič v zgodovini stopila na nogometni Mont Blanc in prekinila kar 22-letno vladavino Nemk. Na letošnjem Euru bo drugič zapored nastopilo 16 reprezentanc, razdeljenih v štiri predtekmovalne skupine. V skupini A bodo igrale Nemčija, Avstrija, Norveška in Severna Irska (prvič v zgodovini EP), v skupini B Nemčija, Danska, Španija in Finska, v skupini C Nizozemska, Švedska, Švica in Portugalska, v skupini D pa Francija, Italija, Belgija in Islandija.

Po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v četrtfinale, v katerem se bodo križale skupine A in B ter C in D. Polfinalna dvoboja bosta gostila Sheffield in Milton Keynes, finale 31. julija legendarni Wembley, medtem ko dvoboja poražencev za končno tretje mesto ni že od leta 1995, ampak si obe reprezentanci razdelita bronasto kolajno. Anglija bo prvič po letu 2005 samostojno gostila Euro, tekme bodo na desetih stadionih v osmih mestih, njihova skupna zmogljivost pa je 340.657 gledalcev. V Londonu bodo ženski obračuni na stadionih Wembley (90.000 gledalcev) in Brentford (17.250), v Manchestru na Old Traffordu (74.879) in Bradfordu (7000), mesta gostitelji pa bodo še Sheffield (32.702), Southampton (32.505), Brighton & Hove (31.800), Milton Keyness (30.500), Rotherham (12.021) in Leigh (12.000).

Prodali več kot 500.000 vstopnic

Pred petimi leti so na Nizozemskem za celotno tekmovanje prodali 240.000 vstopnic, kar je bil nov rekord. A le do letos, ko je prodanih že več kot 500.000 vstopnic od skupno 700.000, cene pa se gibljejo od šest do 60 evrov. »To je noro, neverjetno in nad vsemi pričakovanji. Še posebno ob dejstvu, da so petino prodanih vstopnic kupili navijači zunaj Anglije,« je navdušena Nadine Kessler, vodja za ženski nogomet pri evropski zvezi Uefa. Zdaj 34-letna nekdanja reprezentantka Nemčije in svetovna prvakinja je posebej izpostavila dejstvo, da je bila sinočnja uvodna tekma na Old Traffordu v Manchestru že dolgo razprodana. »Na tem legendarnem stadionu se bo začela pisati nova zgodovina ženskega nogometa. To je zagotovo največji nogometni oder v zgodovini evropskih prvenstev.«

Na stavnicah je (bila) največja favoritinja Španija, ki še nikoli ni igrala v finalu: največji uspeh je dosegla leta 1997, ko se je prebila v polfinale, na zadnjih dveh EP pa je obakrat obstala v četrtfinalu. Španska reprezentanca je pred tekmovanjem v Angliji doživela dva velika igralska šoka. Že na začetku priprav se je poškodovala Jenni Hermoso, druga najboljša igralka na svetu po izboru Svetovne nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa), tri dni pred letošnjim Eurom pa še Alexia Putellas, uradno najboljša igralka Evrope in sveta, ki bo zaradi strganih križnih vezi na desnem kolenu z nogometnih zelenic odsotna vsaj šest mesecev.

Slovenijo bo zastopala sodnica

»To je za našo reprezentanco zelo hud udarec. A vseeno nismo prišli v Anglijo z belo zastavo. Čeprav smo ostali brez dveh najboljših igralk, verjamem, da ju bodo preostala dekleta uspešno nadomestila in da lahko posežemo zelo visoko,« se nadeja 40-letni španski selektor Jorge Vilda (na tem položaju je od leta 2015), ki je v mlajših selekcijah igral tako za Barcelono kot Real Madrid. Po napovedih strokovnjakov naj bi bile glavne tekmice Španije reprezentantke Anglije, ki jih od lani kot selektorica vodi 52-letna Nizozemka Sarina Wiegman (od takrat so še nepremagane z razliko v golih 84:3). V tej vlogi je svojo domovino Nizozemsko leta 2017 pripeljala do naslova prvakinj Evrope:»Seveda bi si tudi jaz zelo želela, da bi ponovila uspeh z Nizozemsko, a se zavedam, da bo to vse prej kot lahka naloga. Imamo prednost domačega igrišča, toda to prinaša tudi dodaten psihološki pritisk. Vendar stoodstotno zaupam v dekleta, da bodo pokazala vse, kar znajo in zmorejo.«

Slovenskih nogometašic ni na Euru, saj so v kvalifikacijski skupini osvojile tretje mesto za Nizozemsko in Rusijo. A zaradi vojaške invazije na Ukrajino so Rusinje izločili s tekmovanja, namesto njih pa so se nanj uvrstile Portugalke. Slovenija vseeno ne bo brez svoje predstavnice, saj jo bo zastopala sodnica Staša Špur, ki bo v vlogi pomočnice.