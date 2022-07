Freddy Krueger prihaja v Prlekijo

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina se ob polnoletnosti vrača v Ormož in Ljutomer z več kot 60 filmi, od tega jih bo polovica celovečernih, številnimi gosti ter novimi spremljevalnimi vsebinami. In seveda s tradicionalno zaključno povorko zombijev.