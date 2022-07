Enajst kockastih odsekov iz znamenitega spomenika Pariz-Roubaix je čakalo kolesarje v peti etapi 109. dirke po franciji od Lille Métropole do Arenberg Porte du Hainaut. "Zgolj" 157 kilometrov, ki pa so upravičili naziv severnega pekla.

Od trenutka, ko so kolesarji prvič zavili na kockasti odsek je v glavnini nastala živčna vojna. Borba za pozicije je bila velika, v ospredju pa je uživalo pet kolesarjev, ki so bili v begu in jim je uspelo pripeljati etapo do konca.

Pogačar napadel ob težavah Vingegaarda in Rogliča

Najslabšo dnevno srečko so potegnili v nizozemski ekipi Jumbo-Visma, ki si tako želi končne zmage na dirki po Franciji, a se jim že nekaj let spretno izmika. Črn dan so doživeli tudi danes. Sprva je zračnico predrl njihov drugi kapetan Danec Jonas Vingegaard. V glavnini se je do tedaj težavam uspešno izognil Roglič, celotna ekipa Jumbo-Visme pa je šla na pomoč Dancu.

Nato pa še en črn trenutek za Nizozemce, tragični junak pa nihče drug kot Primož Roglič. Slovenski kolesarski as se je znašel na tleh, ko je na enem izmed krožnih križišč zadel zaščitno seno in padel. V komediji zmešnjav je dolgo čakal na novo kolo, mimo se je odpelajal tudi že celotna njegova ekipa okoli Vingegaarda.

Težave enih največjih favoritov za končno zmago pa je izkoristil Tadej Pogačar, ki je napadel na naslednjem kockastem odseku in je že napadal rumeno majico.

Na kocnu mu do nje ni uspelo priti, je pa pridobil nekaj pomembnih sekund proti konkurentom. V rumenem je ostal Wout van Aert, ki je svojega drugega kapetana Vingegaarda uspel pripeljati zgolj na 13 sekund zaostanka za Pogačarjem in minuto ter 4 sekunde za končnem zmagovalcem, kar je zadostovalo, da je v skupnem seštevku zadržal 13 sekudn prednosti pred na novo drugim Neilsonom Powlessom.

V boju za etapno zmago je sprint peterice ubežnikov dobil Simon Clarke (Israel - Premier Tech), ki je v fotofinišu prehitel Taca van der Hoorna.