Nepreslišano: Dr. Maja Uran Maravić

Po mnenju evalvatorjev strategije razvoja turizma 2017–2021 nismo dosegli zastavljenih ciljev. Eden od razlogov je, da nismo dosegli strukturnih sprememb v nastanitveni dejavnosti. Želenega obsega obnov in kakovostnejših hotelskih zmogljivosti ni. Nasprotno, Slovenija je zabeležila izjemen vstop mikroponudnikov v segmentu najbolj enostavnih nastanitev, ki večinoma poslujejo le v poletni sezoni. Vse to se odraža v nižji rasti dodane vrednosti in nižji produktivnosti, višji koncentraciji turističnega prometa v poletni sezoni, slabši konkurenčnosti in nižjem cenovnem položaju Slovenije kot turistične destinacije. Nedoseganje ciljev je v določeni meri rezultat ugodnih makroekonomskih in globalnih turističnih trendov v predcovidnem obdobju, izrednih okoliščin epidemije, v veliki meri pa je posledica posameznih turističnih politik. Med temi je Slovenija najuspešneje izvajala trženjsko, najslabše pa politiko razvoja kadrov in usmerjanja naložb v nastanitve in drugo turistično infrastrukturo. Slednja elementa sta ključna za doseganje višje dodane vrednosti in trajnostne konkurenčnosti.