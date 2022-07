več let ste bili na vodilnem mestu podjetja, ki je kupovalo in prodajalo električno energijo, torej razmere na tem področju dobro poznate. Zato vas prosim, da mi odgovorite, zakaj ste drastično povečali cene električne energije? Je mogoče premogovnik lignita v Velenju povišal cene dobave premoga TEŠ 6? So Hrvati prevzeli še drugo polovico atomske centrale in nam sedaj prodajajo elektriko po trikrat višji ceni? Je mogoče zmanjkalo vode v naših rekah?

Vse proizvodne zmogljivosti elektrike so v državni lasti in vi jo sedaj prebivalcem prodajate po višji ceni. Zakaj? Ali moramo kupovati lastno proizvedeno elektriko na borzi po višji ceni? Če je tako, takoj prenehajte s tem.

Goran Iskrić, Ljubljana