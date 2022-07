Izstrelitev slovenskega nanosatelita v vesolje čez teden dni

Nekomercialni nanosatelit Trisat-R so 2.junija iz laboratorija za elektronske in informacijske sisteme mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko poslali v francosko Gvajano. Tam so ga namestili na strukturo Lares L-2, ki bo v vesolje poletela na prvem poletu nove evropske nosilne rakete Vega-C. Satelit je v celoti zasnovan, načrtovan in izdelan v Sloveniji, težak pa je nekaj manj kot 5 kilogramov. Gre za institucionalno demonstracijsko misijo, ki jo Feri kot primarni izvajalec izvaja v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa), Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (Cern) in slovenskim podjetjem SkyLabs. Namen misije je merjenje ionizirajočega sevanja v srednji Zemljini orbiti. S pomočjo meritev bodo okolje magnetosfere modelirali in s tem omogočili boljše razumevanje vesoljskega vremena. Na Univerzi v Mariboru so za STA pojasnili, da gre za izjemno tvegano misijo v okolje z izjemno povišanim ionizirajočim sevanjem. Visoka stopnja sevanja pomeni, da bo predvidena življenjska doba satelita Trisat-2 približno dve leti, veliko pa je odvisno tudi od dodatnih faktorjev, kot so radijske komunikacije na veliki razdalji in uspešnost prvega poleta nosilne rakete. Zaradi visoke orbite Zemlje se bo satelit na svoji novi življenjski poti počasi oddaljeval od Zemlje in v vesolju tudi ostal. Na univerzi so za STA še izpostavili, da gre za izjemen korak človeštva, ki si ga Slovenci tokrat delimo zgolj z dvema vodilnima evropskima vesoljskima narodoma, Francozi in Italijani. Za STA je vodja projekta Iztok Kramberger povedal, da je »na krovu satelita Trisat-R kopica novosti in tehnoloških inovacij, ki s svojo demonstracijo delovanja v vesoljskem okolju slovenskim podjetjem omogočajo utrjevanje svojega položaja in statusa na trgu vesoljskih tehnologij«.