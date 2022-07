Po včerajšnjih odstopih je stolček ministra za finance zasedel Nadhim Zahawi, medtem ko bo zdravstveni resor prevzel Steve Barclay, poročajo tuje tiskovne agencije. Zahawi se bo na finančno ministrstvo preselil iz izobraževalnega resorja, kjer ga bo nadomestila dosedanja ministrica za visoko šolstvo Michelle Donelan.

Quince je ob odstopu dejal, da »nima druge izbire, kot da poda odstop«, medtem ko je Trottova kot razlog navedla izgubo zaupanja v vlado.

Sunak je v odstopni izjavi zapisal, da »javnost upravičeno pričakuje, da bo vlada delovala pravilno, kompetentno in resno«. »Verjamem, da se je za te standarde vredno boriti, zato odstopam,« je še dodal.

Javid pa je v svoji izjavi zapisal, da je glasovanje o nezaupnici prejšnji mesec, ki ga je predsednik vlade Boris Johnson komaj preživel, dalo premierju priložnost, da pokaže »ponižnost, oprijem in novo usmeritev«. »Žal pa moram povedati, da mi je jasno, da se to pod vašim vodstvom ne bo zgodilo - in zato ste izgubili tudi moje zaupanje,« je še sporočil.

Johnson se bo danes zaradi afer, ki so krive za to, da se vlada sooča z nizom odstopov, soočil z dvema parlamentarnima zaslišanjema.

Oba ministra, ki sta v torek odstopila, sta kot razlog za odhod namreč navedla, da ne moreta več prenašati »kulture škandala«, ki Johnsona spremlja že več mesecev. En tak škandal je Johnson povzročil februarja z imenovanjem Chrisa Pincherja, obtoženega, da je pijan otipaval dva moška.

Kritik deležen tudi odziv na novo afero

Odziv Downing Streeta na to novo afero je bil deležen številnih kritik, saj so sprva dejali, da Johnson ni vedel za obtožbe zoper Pincherja, ko ga je imenoval na položaj, toda nadaljnja razkritja so pokazala, da je zanje vedel že leta 2019, ko je bil zunanji minister. Johnson je nato le priznal, da je bilo Pincherjevo imenovanje »napaka« in se zanj opravičil.

Afera Pincher je bila »češnja na torti« za Sunaka in Javida, je za Sky News povedal torijski poslanec in Johnsonov kritik Andrew Bridgen. »Čas je, da Boris odide. Če želi, lahko to vleče še nekaj ur,« je dejal Bridgen in temu dodal, da je tako on kot veliko članov njegove stranke odločenih, da bo Johnson odšel do poletnih počitnic, ki se v Veliki Britaniji začnejo 22. julija.

Po poročanju BBC situacijo podobno ocenjuje poslanec Bim Afolami, ki je v torek zvečer v neposrednem televizijskem prenosu odstopil z mesta podpredsednika vladajoče stranke.

Popoldansko zaslišanje Johnsona bo verjetno trajalo več ur, med zasliševalci pa bodo tudi nekateri njegovi najostrejši kritiki iz vrst torijcev.

Odstopi ministrov in Johnsonov morebiten odhod danes prevladujejo tudi na naslovnicah osrednjih britanskih medijev, ki ugibajo o tem, če lahko Johnson preživi tudi to krizo.