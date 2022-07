Konec maja je madžarski podjetnik Peter Schatz družbo Nova obzorja prodal družbi NovaTV24.si, ki izdaja program NovaTV24, zdaj pa naj bi se Schatz umaknil še iz NovaTV24.si. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi skupaj z madžarskima podjetnikoma Agnesom Adamikom in Adamom Gaborjem Nemetho nekaj več kot 45 odstotkov delnic prodali dolgoletnemu članu SDS Borisu Tomašiču, med drugim tudi voditelju oddaje Kdo vam laže.

Koliko bo Tomašič plačal za delnice NovaTV24.si, ki so bile leta 2017 vredne skoraj milijon evrov, po poročanju portala ni znano. Na ministrstvu za kulturo so za portal potrdili, da so izdali soglasje k zamenjavi lastništva dobrih 45 odstotkov delnic družbe.

O umiku Madžarov iz lastništva NovaTV24.si se je intenzivneje začelo govoriti takoj po aprilskih državnozborskih volitvah. Po informacijah portala je bil dogovor med Tomašičem in tremi podjetniki blizu madžarskega premierja Viktorja Orbana kroga sklenjen sredi maja.

Madžari so se za odhod iz lastništva NovaTV24.si po navedbah portala odločili v času, ko je nova vladajoča koalicija zahtevala parlamentarno preiskavo financiranja strankarskih medijev, predvsem z Madžarske. Pred dnevi so poslanci potrdili sklep o njeni ustanovitvi, za predsednico pa imenovali poslanko Gibanja Svoboda Mojco Šetinc Pašek.