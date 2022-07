Neurje z močnimi sunki vetra in veliko količino meteornih padavin je Ljubljano zajelo okoli 21. ure. Po podatkih dežurnega meteorologa je merilna postaja na Vrhniki zabeležila sunek vetra s hitrostjo 86 kilometrov na uro, merilna postaja Ljubljana - Bežigrad pa polurno vrednost padavin v višini 36,28 milimetra.

Prometnoinformacijski center medtem poroča, da je na severni ljubljanski obvoznici zaradi sanacije po neurju zaprt vozni pas med priključkoma Ljubljana sever, Celovška cesta in Industrijska cona Šiška proti Štajerski. Na zahodni in severni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Industrijska cona Šiška proti Zadobrovi zato nastaja zastoj in s tem zamude med 20 in 25 minutami. Iz smeri Primorske proti Štajerski priporočajo pot po ljubljanski južni in vzhodni obvoznici.

Poplavljenih in zaprtih je bilo tudi več cest v Ljubljani, med drugim podvoz na Drenikovi cesti. Ponovno je v podvozu na Celovški cesti obtičalo osebno vozilo. Osebni vozili sta bili ujeti tudi v poplavljenem podvozu v Savljah in pred železniško postajo Dolgi most v Ljubljani. V Logu pri Brezovici in v Triglavski ulici v Ljubljani sta na osebni vozili padli drevesi, drevesi sta se podrli tudi preko cestišč.

V regijskem centru za obveščanje Ljubljana so na številko 112 zabeležili skupno 603 klice. V večini primerov so meteorne vode zalile različne objekte, tudi telovadnico osnovno šole Vita Kraigherja, hotel nasproti Kina Šiška, gimnazijo in dijaški dom Šiška ter del Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, pa tudi zdravstvena domova Vič in Šiška.

Po doslej zbranih podatkih so zabeležili 87 dogodkov povezanih z neurjem. V intervencijah je posedovalo 20 gasilskih enot, od tega ena poklicna, je še razvidno iz poročila Uprave RS za zaščito in reševanje.