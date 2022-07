Prva uradna tekma Maribora v novi sezoni bo tudi prvi obračun za trenerja vijoličastih Radovana Karanovića na evropskih nogometnih tekmovanjih. Dan pred prvim dvobojem s Šahtjorjem iz Soligorska je 53-letnik deloval samozavesten in sproščen, ko je v zgodnjih dopoldanskih urah ekipi na zadnjem treningu ob robu igrišča v Ljudskem vrtu na veliki beli tabli podajal taktične napotke. Da se je pritiska, ki ga za klub z Mladinske 29 prinaša (ne)uspeh v Evropi, zavedal že ob prevzemu ekipe, je na novinarski konferenci še enkrat dejal Karanović: »Postavil sem si cilj, da želim biti državni prvak. Nove cilje imamo tudi pred evropskimi tekmami. Fantom sem dejal, da verjamem vanje. Veliko bo odvisno od nas, sem zelo optimističen, čeprav je to prva tekma zame na tej ravni. Pričakujem, da nam bodo uspele dobre stvari.«

Kljub optimizmu pa snovalec taktike najtrofejnejšega slovenskega kluba priznava, da prva tekma prihaja prehitro, čeprav so se tega pri vijoličastih zavedali že ob začetku priprav. »Datuma prve tekme si nismo mogli izbrati, priprave smo prilagodili terminu. Kar smo naredili, smo naredili. Motivacija na tekmi bo večja, pričakujemo poln stadion,« dodaja Karanović, ki je prepričan, da je v minulih štirih tednih priprav z ekipo opravil, kar se je dalo. »Zadnji mesec smo izkoristili maksimalno, da bi se pripravili na tekme. Dejstvo je, da priprave nismo začeli kompletni, reprezentanti so se nam pridružili šele po dveh tednih. Kar nekaj je tudi novih fantov, zato smo bili osredotočeni na to, da se čim bolje uigramo,« je priprave opisal trener 16-kratnih državnih prvakov.

O nasprotnikih vedo dovolj

Z uigranostjo pa bržkone nimajo težav današnji gostje vijoličastih iz Belorusije, ki so v tekmovalnem pogonu, saj njihovo prvenstvo poteka od marca do novembra. »Imajo določeno prednost zaradi tekmovalnega ritma. A na vsaki tekmi naprej gledam na svojo ekipo in na to, s čim razpolagam. Ekipe nismo spremenili v celoti, večina je poznala principe našega dela in zato sem optimističen. Pripravljalne tekme so pokazala veliko dobrih stvari, tudi kakšno slabo, a izhajam iz tega, česar smo sposobni, ter verjamem, da se bomo pokazali v najboljši luči,« je neomajen pri veri v svojo ekipo Karanović.

Beloruskih prvakov si Mariborčani niso ogledali v živo, informacije so dobili iz drugih virov. »Mislim, da o nasprotnikih vemo dovolj, da imamo širšo predstavo, kakšna ekipa so. V njihovi postavi pričakujemo še kakšnega tujca več kot na domačem prvenstvu. Nesporno imajo v ekipi individualno kakovost. Na prvenstvu so superiorni, čaka nas zahtevna tekma,« napoveduje Karanović. A pogled na lestvico beloruskega prvenstva ne kaže omenjene superiornosti Šahtjorja: ekipa iz Soligorska po dvanajstih odigranih tekmah zaseda šesto mesto, s tekmo manj za vodilnim Batejem iz Borisova zaostaja za sedem točk.

Od novincev pričakujejo dobre predstave

Pri Mariboru si želijo voditi potek tekme, načrtujejo, da bodo izhajali iz disciplinirane obrambe, razkriva Karanović. »Nasprotnika moramo prisiliti, da teče za žogo in da mu vsilimo svoj način igre. Vse bomo naredili, da bomo maksimalni vso tekmo.« In kakšen način igre je Maribor gojil na pripravljalnih tekmah? V nasprotju z večjim delom pretekle sezone, ko se je moštvo podrejalo napadalcu Ognjenu Mudrinskemu, so bili za vijoličaste, ko so med pripravami igrali v prvi postavi, značilni hitri prehodi iz obrambe v napad.

Čeprav je pretekli četrtek Rok Kronaveter od prve minute igral pripravljalno tekmo v Račah, po poškodbi še ni nared za večjo minutažo. »Škoda, da je pri Roku po prvem delu priprav prišlo do poškodbe. Seveda ni pripravljen za napore, ki jih pričakujemo na takšnih tekmah. Določeno minutažo bo dobil, na tekmi pa bomo videli, kakšna ta bo,« je dejal Karanovič. O novincih Ivanu Brniću, Marku Božiću, Roko Baturini in Svenu Šoštariću Kariću trener Maribora ni želel govoriti veliko.

»O tem, kdo bo igral, ne bi govoril, gre pa za dobre igralce in od njih pričakujem dobre stvari. Fantje se zavedajo, kam so prišli. Pred tekmo bi si želel, da bi odigrali kakšno tekmo pred gledalci, da bi začutili duha Ljudskega vrta. Tisti, ki bo bodo na igrišču, se bodo pač morali prilagoditi.«