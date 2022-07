Okoli 21. ure je širše območje Ljubljane zajelo neurje z močnimi sunki vetra in veliko količino padavin. Zaradi poškodovanega cestišča je na severni obvoznici zaprt vozni pas med priključkoma Ljubljana sever, Celovška cesta in industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. Poplavljenih in zaprtih je tudi več cest v Ljubljani, med drugim podvoz na Drenikovi cesti.

Gasilske enote posredujejo na 64 intervencijah, med katerimi prevladujejo zalite kleti in podrta drevesa, so zapisali na Facebook strani Gasilske brigade Ljubljana. Krajane prosijo, da poskrbijo za lastno varnost ter v primeru potrebe po pomoči gasilcev pokličejo na številko 112, ustrezno pomoč pa jim bodo poslali v najkrajšem času.

Prometnoinformacijski center ob tem opozarja, da se v primeru toče nikoli ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi. Vozite previdno, povečajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cesti, so še pozvali.

Po napovedi agencije za okolje bodo zvečer še nastale posamezne nevihte. Ponoči se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj.