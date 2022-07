Srbski teniški igralec Novak Đoković se je včeraj uvrstil v enajsti wimbledonski polfinale, potem ko je v četrtfinalu s 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 prekinil zmagoviti nit Južnotirolca Jannika Sinnerja. Italijan je presenetil šestkratnega zmagovalca Wimbledona v prvih dveh nizih, v nadaljevanju pa je Srb pokazal vse svoje znanje ter dobil prvi letošnji dvoboj v petih nizih. Đoković je dvoboj sijajno začel, povedel s 4:1 ter imel pri vodstvu s 4:2 žogico za dvojni break. Ni je izkoristil, Sinner pa se je v dvoboj vrnil kot prerojen.

V naslednji uri je bil precej boljši od zmagovalca 20 turnirjev največje četverice. Ko je kazalo, da bo Sinner v šele drugem nastopu na Wimbledonu (lani je izgubil v prvem krogu proti Madžaru Fucsovicsu) pripravil eno največjih presenečenj tretjega tisočletja, je Đoković našel svojo igro ter zagospodaril na igrišču. Po dobrih treh urah in pol se je najboljši balkanski igralec vseh časov uvrstil v enajsti polfinale največjega turnirja na travi. Doslej je izgubil tri polfinalne dvoboje, potem ko so njegov skalp vzeli Rafael Nadal (leta 2007), Tomaš Berdych (2010) in Roger Federer (2012).

»Jannik je bil neverjeten v prvih dveh nizih. Priznam, da me je presenetil in prepričan sem, da bo imel v karieri še veliko priložnosti,« se je Južnotirolcu priklonil Novak Đoković. »Po dveh nizih sem se zazrl v ogledalo in se vprašal, kam to sodi. K sreči sem našel svoj ritem ter napredoval.«

Za današnjo četrtfinalno poslastico bosta na papirju poskrbela Rafael Nadal in Tylor Fritz. Američan za razliko od favoriziranega Španca na dosedanjih štirih dvobojih v Londonu še ni izgubil niza, medtem ko je Nadal dva. Dodatno olje na ogenj priliva dejstvo, da je bil Fritz prvi igralec letos, ki je premagal Nadala. Potem ko je Španec zmagal na prvem letošnjem turnirju največje četverice v Avstraliji, ga je enajst let mlajši tekmec premagal v finalu Indian Wellsa, kjer je osvojil svoj prvi masters.

Rafael Nadal je letos dobil 18 zaporednih dvobojev na turnirjih za grand slam, 19. ovira bo znova visoka. Najvišja doslej na Wimbledonu. Fritz se odlično počuti na travnati podlagi: potem ko je v Hertogenboschu in Queensu v Londonu presenetljivo izpadel v prvem krogu, je osvojil turnir v Eastbournu, torej tik pred Wimbledonom. V Londonu je po vrsti s 3:0 premagal Italijana Musettija, Britanca Graya, Slovaka Molcana in Avstralca Kublerja.

Sicer drži, da Fritz ni imel najtežjega žreba, a dejstvo, da nobenemu tekmecu ni oddal niti niza, kaže, da je v izjemni formi osmih zaporednih dobljenih dvobojev. »Vsak tekmec je zgodba zase. Dejstvo je, da Fritz v letošnjem letu pozna pot, kako me premagati. Optimizem mi vliva dejstvo, da se po treh letih neigranja na travi na tej podlagi znova odlično počutim ter da imam na vsakem dvoboju ob sebi prekrasno občinstvo,« odgovarja Rafael Nadal.

Teniški svet si želi v petkovem polfinalu spremljati dvoboj med Rafaelom Nadalom in Nickom Kyrgiosom. Avstralec (40. na svetovni lestvici), ki je z uvrstitvijo v polfinale dosegel svoj največji uspeh na turnirjih za grand slam, bo moral danes premagati Čilenca Cristiana Garina (43.), ki je pripravil eno največjih presenečenj v moški konkurenci.