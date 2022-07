Po dveh tretjinah rednega dela svetovne lige narodov, ki se bo končala s sklepnim turnirjem med 20. in 24. julijem v Bologni, so slovenski odbojkarji s tremi zmagami na desetem mestu. Če za turnir v glavnem brazilskem mestu še lahko rečemo, da se je končal po pričakovanjih, porazoma proti ZDA in Braziliji ter zmagama nad Avstralijo in Kitajsko, so v Quezon Cityju na Filipinih pričakovali več. Premagali so le Argentino, sicer tretjeuvrščeno reprezentanco z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu, izgubili pa so z Nizozemsko, Italijo in Japonsko.

»Že na obeh dozdajšnjih turnirjih nam ni bilo lahko, zdaj pa nam bo še težje, čeprav bomo prvič v bolj ali manj polni zasedbi. Dobro je tudi to, da je bilo potovanje kratko in smo že prilagojeni na evropski čas in okolje. Čeprav še nisem dolgo v ekipi, vem, da smo vselej, ko nam je bilo težko, igrali dobro. Prepričan sem, da bo tudi tokrat tako. Z glavo in fokusom gremo na prvo tekmo proti Srbiji, ki je po mojem mnenju za nas najpomembnejša,« se pomembnosti uvodne tekme s Srbi zaveda slovenski reprezentant Peter Možič, ki je odlično izkoristil odsotnost Tineta Urnauta in Klemna Čebulja ter je celo četrti najučinkovitejši igralec lige narodov.

O Irancih, Bolgarih in Poljakih bodo Slovenci razmišljali šele po nocojšnji tekmi s Srbijo, ki bo za obe reprezentanci zelo pomembna. Predvsem to velja za slovensko izbrano vrsto, ki bi bila z morebitnim porazom že precej oddaljena od zastavljenega cilja. Srbsko reprezentanco spet vodi Igor Kolaković, ki odlično pozna slovenske odbojkarje, saj je bil pred desetimi leti trener v ACH Volleyju, zanjo pa igra tudi nekaj nekdanjih in zdajšnjih odbojkarjev slovenskih državnih prvakov. To so podajalec Vuk Torodović in bloker Nebojša Mašulović, ki bosta tudi prihodnjo sezono igrala za Ljubljančane, korektor Božidar Vučićević, manjka pa sprejemalec Uroš Kovačević.

»Ne glede na to, v kakšni postavi igra Srbija, je vedno zelo kakovosten nasprotnik z vrhunskimi igralci. Vemo, v kakšnem stanju smo, v polni zasedbi smo naredili praktično le en celoten trening, zato se zavedamo, da nas čaka še veliko trdega dela in da je še veliko stvari, ki jih moramo izboljšati. Toda ne glede na vse bomo dali vse od sebe, videli pa bomo, kaj nam v tem trenutku dovoljuje naša igra,« srbsko ekipo, ki je pred tremi leti premagala slovensko v finalu evropskega prvenstva, ceni slovenski kapetan Tine Urnaut.

»Srbija je ena od ekip, ki nam do zdaj ni najbolj 'ležala', smo pa drugače med sabo zelo dobri prijatelji. Skrivnosti med nami ni, pričakujem, da se obeta dobra tekma, čeprav ne oni ne mi še nismo v vrhunski formi. Mislim, da bodo na koncu odločale malenkosti, je pa res, da so naši dolžniki, zato na naši strani motivacije ne bo manjkalo,« je svojega kapetana dopolnil Gregor Ropret.

Z zmago več je Srbija v malenkost boljšem položaju od aktualnih evropskih prvakov Slovencev, kar velja tudi za iransko reprezentanco, s katero bo slovenska igrala v petek. Obe ekipi sta torej neposredni konkurentki izbrancem slovenskega selektorja Marka Lebedewa za uvrstitev na sklepni turnir v Bologni. Bolgarija, s katero bo Slovenija igrala jutri, je z eno zmago iz tega boja že izpadla, medtem ko je Poljska skupaj s Francijo ob zgolj enem porazu nanj že uvrščena.