Po nedavni ruski osvojitvi zadnjih dveh pomembnih mest pod ukrajinskim nadzorom v regiji Lugansk se je težišče spopadov preneslo 60 kilometrov zahodneje v regijo Doneck, kjer sta najpomembnejši ukrajinski postojanki mesti Slovjansk in Kramatorsk. Ruske enote so v ponedeljek zavzele nekaj malega ozemlja, hkrati silovito granatirajo, raketirajo in bombardirajo ukrajinske obrambne položaje, pa tudi Slovjansk, kjer župan poziva ljudi, naj zapustijo mesto. Nekateri tega nočejo storiti, ker verjamejo ruskim medijem, da mesto rušijo Ukrajinci, in čakajo na »osvoboditelje«.

Ukrajinska vojska številnejša

V Kijevu priznavajo, da so Rusi zavzeli vso regijo Lugansk, a dodajajo, da naj bi pri tem utrpeli velike izgube, frontna črta pa naj bi se zdaj stabilizirala. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je včeraj izjavil, da se bo vojna nadaljevala, dokler ne bodo doseženi vsi cilji, ki si jih je zastavil Putin. Predvidoma naj bi bila to še zasedba regije Doneck in s tem celotnega Donbasa, pri čemer pa nihče zares ne ve, kaj so pravi cilji, saj se morda tudi pri Putinu spreminjajo.

Šojgu tudi pravi, da sta prednostni nalogi za Moskvo »ohranitev vojakov pri življenju« in skrb »za varnost civilistov«. A ruske ofenzive potekajo počasi tudi zato, ker je ukrajinska vojska vse od leta 2014 zelo dobro utrjevala obrambne položaje. Ukrajinci so tudi mobilizirali vse za boj sposobne moške. Njihova vojska je tako nekajkrat številnejša od ruske v Ukrajini, ki se v veliki meri opira na Čečene in plačance iz skupine Wagner.

Ukrajinci poročajo tudi o ruskem raketiranju Mikolajeva na jugu Ukrajine. Gre za mesto, pri katerem so Ukrajinci marca ustavili nevaren prodor ruskih sil iz Hersona proti Odesi. Herson, ukrajinsko mesto s 300.000 prebivalci, so Rusi zavzeli takoj po začetku vojne 24. februarja z napadom s Krima in je do padca Mariupolja maja veljal za največji Putinov uspeh. Prav zdaj je Kremelj na čelo regije Herson, kjer so že uvedli rubelj in ruske osebne izkaznice, postavil nekdanjega ruskega obveščevalca.

Sedem načel obnove

Ukrajina se je medtem z zahodnimi državami na konferenci v švicarskem Luganu o glavnih usmeritvah povojne obnove – kjer je sodelovalo okoli tisoč udeležencev, tudi uradni predstavniki 37 držav – dogovorila o sedmih načelih njene povojne obnove. Med drugim se je zavezala k demokraciji, vključitvi zasebnih podjetij v obnovo, zelenemu prehodu, digitalizaciji in izvedbi projektov za obnovo brez nepotizma in bogatenja posameznikov. »Proces obnove mora potekati transparentno,« piše v deklaraciji konference. »Pravno državo je treba sistematično okrepiti in izkoreniniti korupcijo.« Ukrajinski predsednik Zelenski pa je tuja podjetja, ki so se umaknila iz Rusije, pozval, naj vlagajo v Ukrajino.

Veleposlaniki 30 Natovih držav so včeraj v Bruslju podpisali pristopni protokol za sprejem Švedske in Finske v to vojaško zvezo. Njun vstop morajo zdaj odobriti še parlamenti Natovih držav, kar naj bi trajalo do začetka prihodnjega leta. Švedska in Finska se bosta odslej lahko udeleževali Natovih sestankov, a brez glasovalne pravice.