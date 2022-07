Na ključe cerkvenih vrat bodo morali še počakati

Ministrstvo za kulturo je aprila letos križevniško cerkev pri ljubljanskih Križankah že četrtič vrnilo v last in posest križniškemu redu, vendar ključev za vstop vanjo še vedno nima. Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana sta namreč zoper odločbo ministrstva vložila tožbo v upravnem sporu.